Après avoir profité d'un peu de repos grâce à l'étalement sur deux week-ends de la 26e journée de Premier League, les cadors anglais reviennent en découdre et se remettre dans le rythme avant la reprise des compétitions européennes.

Après avoir envoyé sa classe biberon éliminer Shrewsbury (D3) en match à rejouer du 4e tour de la Coupe d'Angleterre pour préserver ses 15 jours de repos, Liverpool reprend en douceur avec un déplacement chez la lanterne rouge, Norwich.

Malgré les 55 points d'écart entre les deux équipes, Jürgen Klopp ne prendra certainement pas à la légère ce match avant un déplacement chez l'Atletico Madrid dès mardi qui sera d'une toute autre dimension.

Tottenham, qui recevra mercredi Leipzig, dauphin du Bayern actuellement et sans doute l'équipe la plus sous-cotée encore en lice en Ligue des Champions, se déplacera dimanche chez un autre mal classé, Aston Villa, 17e avec un point d'avance sur la zone rouge.

Autre équipe anglaise en C1, Chelsea, qui recevra le Bayern le 25 février, aura plus fort à faire en recevant lundi Manchester United.

Ce sera une belle occasion pour les Red Devils de revenir à 3 points du top 4, trois jours avant son 16e de finale aller d'Europa League à Bruges, ou pour les Blues de les reléguer à 11 longueurs.

Quant à Manchester City, le report de son match contre West Ham le week-end dernier, en raison de la tempête Ciara, encombre un peu son calendrier.

Les hommes de Pep Guardiola recevront finalement les Hammers mercredi, avant un déplacement capital à Leicester samedi et encore plus périlleux à Bernabeu pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real, le 26 février.

Le second acte de la 26e journée s'ouvrira dès vendredi avec un Wolverhampton-Leicester plutôt alléchant, les Wolves (7e avec 35 points), voulant rester dans la course à l'Europe avant leur déplacement six jours plus tard à Barcelone pour affronter l'Espanyol.

Les Foxes, eux, 3e avec 49 points, luttent toujours avec City, qui les précède de 2 unités, pour le titre honorifique de dauphin de Liverpool.

Arsenal, dont le gros des espoirs de briller cette saison s'est reporté sur son 16e de finale de C3 contre l'Olympiakos jeudi, reçoit Newcastle dimanche.

Après avoir envoyé sa classe biberon éliminer Shrewsbury (D3) en match à rejouer du 4e tour de la Coupe d'Angleterre pour préserver ses 15 jours de repos, Liverpool reprend en douceur avec un déplacement chez la lanterne rouge, Norwich.Malgré les 55 points d'écart entre les deux équipes, Jürgen Klopp ne prendra certainement pas à la légère ce match avant un déplacement chez l'Atletico Madrid dès mardi qui sera d'une toute autre dimension.Tottenham, qui recevra mercredi Leipzig, dauphin du Bayern actuellement et sans doute l'équipe la plus sous-cotée encore en lice en Ligue des Champions, se déplacera dimanche chez un autre mal classé, Aston Villa, 17e avec un point d'avance sur la zone rouge.Autre équipe anglaise en C1, Chelsea, qui recevra le Bayern le 25 février, aura plus fort à faire en recevant lundi Manchester United.Ce sera une belle occasion pour les Red Devils de revenir à 3 points du top 4, trois jours avant son 16e de finale aller d'Europa League à Bruges, ou pour les Blues de les reléguer à 11 longueurs.Quant à Manchester City, le report de son match contre West Ham le week-end dernier, en raison de la tempête Ciara, encombre un peu son calendrier.Les hommes de Pep Guardiola recevront finalement les Hammers mercredi, avant un déplacement capital à Leicester samedi et encore plus périlleux à Bernabeu pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real, le 26 février.Le second acte de la 26e journée s'ouvrira dès vendredi avec un Wolverhampton-Leicester plutôt alléchant, les Wolves (7e avec 35 points), voulant rester dans la course à l'Europe avant leur déplacement six jours plus tard à Barcelone pour affronter l'Espanyol.Les Foxes, eux, 3e avec 49 points, luttent toujours avec City, qui les précède de 2 unités, pour le titre honorifique de dauphin de Liverpool.Arsenal, dont le gros des espoirs de briller cette saison s'est reporté sur son 16e de finale de C3 contre l'Olympiakos jeudi, reçoit Newcastle dimanche.