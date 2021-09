La possibilité d'une Coupe du monde tous les deux ans, envisagée depuis plusieurs mois par la FIFA, est revenue sur le devant de la scène après les déclarations d'Arsène Wenger au quotidien L'Equipe.

Les principales ligues européennes de football ont affirmé jeudi dans un communiqué leur opposition au projet qui vise à organiser une Coupe du monde tous les deux ans, contre quatre actuellement.

"Les ligues vont travailler de concert avec les différentes parties prenantes afin d'empêcher les instances du football de prendre des décisions unilatérales qui pourraient affaiblir le football national, ce qui est de la plus haute importance et le ciment de nos clubs à travers l'Europe et le monde", pouvait-on lire. "De nouvelles compétitions, remaniées ou élargies, ne sont pas les solutions aux problèmes actuels liés à un calendrier déjà encombré. Ce calendrier requiert l'accord de toutes les parties prenantes et doit être le résultat de l'équilibre entre les compétitions domestiques et internationales." La possibilité d'une Coupe du monde tous les deux ans, envisagée depuis plusieurs mois par la FIFA, est revenue sur le devant de la scène après les déclarations d'Arsène Wenger au quotidien L'Equipe. L'ancien entraîneur français est l'un des principaux promoteurs du projet.

Depuis lors, Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, a déjà pris position contre cette éventualité, estimant que cela "diluerait le joyau" du football. De son côté, le président de la FIFA Gianni Infantino a promis "des décisions d'ici la fin de cette année" concernant ce sujet.

