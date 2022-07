À l'occasion de l'Euro de football féminin, nous allons évoquer les carrières de quelques stars qui ont contribué au développement de ce sport. Aujourd'hui, on vous parle de Pernille Harder, une Danoise présente lors de cet Euro, dont la carrière est marqué par un transfert record, mais bien loin des standards masculins.

La superstar de l'équipe nationale danoise se nomme Pernille Harder. A 29 ans, la numéro 10 a disputé 134 duels internationaux au cours desquels elle a inscrit 68 buts. Harder est considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde depuis des années, même si elle ne s'est jamais vu décerner officiellement ce titre.

Un dure à cuire parce qu'elle...était le transfert le plus cher du football féminin en 2020, et pour autant que l'on sache, elle l'est toujours. En effet, dans le football féminin, les indemnités de transfert et la durée des contrats sont plutôt secrètes. Ainsi, lors de son départ du VfL Wolfsburg à Chelsea en 2020, le montant de la transaction n'a pas été divulgué, mais l'allemand Sportbuzzer a rapporté qu'il serait de 350 000 £, soit environ 400 000 €.

Elle serait ainsi devenue la joueuse la mieux payée, avec un salaire de 250 000 £ par saison. Cependant, nous savons maintenant que davantage de joueuses du top gagnent de telles sommes.

Quelques faits marquants de sa carrière

À Chelsea, Pernille Harder joue dans la même équipe que sa petite amie, l'internationale suédoise Magdalena Eriksson. Elles se sont rencontrées au club suédois de Linköpings en 2013 et se sont mises en couple en 2014. Leurs chemins se sont séparés en 2017 lorsque Harder est partie à Wolfsburg et Eriksson à Chelsea. Elles se sont donc retrouvées trois années plus tard.

La Danoise n'a jamais manqué de confiance en elle. À dix ans, elle a écrit un essai, s'inspirant de la passion pour l'écriture de sa soeur aînée Louise, qui aime aussi le football. Elle y décrit ce que serait sa vie dans dix ans et dans laquelle elle deviendrait la meilleure du monde et une footballeuse professionnelle en Allemagne. Elle a su alors quels étaient ses rêves.

Vie privée

Harder et Eriksson s'investissent pour l'organisation caritative Common Goal , lancée avec le soutien de Juan Mata et se sont donc engagées à consacrer 1% de leur salaire à la lutte contre les problèmes sociaux dans le football. Le couple danois-suédois défend également l'égalité et les droits LGBTQ+ dans le sport. Dès le début, elles n'ont jamais caché leur relation au grand public.

Que fait-elle maintenant ?

Pernille Harder est sous contrat avec Chelsea, qui a remporté le titre en Angleterre ces trois dernières années. Les Blues ont même réalisé le quadruplé lors de la saison 2020-21 : en plus du titre de champion, il a remporté la FA Cup, la League Cup et le Community Shield. Cette année-là, l'équipe est même toute proche de décrocher un cinquième titre. En effet, en finale de la Ligue des champions, Chelsea s'est lourdement incliné contre le FC Barcelone (4-0). Le club londonien aimerait bien un jour remporter le plus beau des trophées de club.

Citation et statistique "Le championnat anglais s'est énormément développé ces dernières années et est peut-être le plus fort d'Europe, voire du monde, à l'heure actuelle." (après son déménagement à Chelsea) 2 : Pernille Harder a été élue deux fois Footballeuse européenne de l'année. Elle n'a cependant jamais gagné le titre mondial. En 2018, elle était arrivée deuxième derrière Ada Hegerberg.

