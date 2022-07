À l'occasion du championnat d'Europe de football féminin, nous mettons à l'honneur quelques stars qui ont fait de ce sport ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, première partie avec l'emblématique Américaine Mia Hamm, qui a été une très grande star dans son pays.

Mia Hamm, aujourd'hui âgée de 50 ans, est sans aucun doute la première vraie grande star du football féminin. L'ancienne attaquante jouit d'une énorme popularité dans son pays d'origine, où elle a été deux fois championne du monde (1991 et 1999). Elle a aussi remporté deux fois l'or olympique (1996 et 2004).

Au pays de l'oncle Sam, elle est non seulement considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps (elle a été élue cinq fois meilleure footballeuse de son pays) mais aussi comme l'une des célébrités les plus influentes de l'histoire du sport américain.

Mia Hamm est une vraie dure à cuire parce que......non seulement elle est devenue championne du monde et championne olympique, mais elle a également porté les couleurs de l'équipe nationale américaine entre 1987 et 2004, soit... 17 ans. Elle compte donc 275 ( !) matchs à son compteur pour les Etats-Unis et a marqué... 258 buts. Mais le record qu'elle détient est celui du nombre d'assists avec 144 pour être exact.

Comme de nombreuses autres entrepreneuses, Mia Hamm est la copropriétaire de l'équipe de MLS Los Angeles FC depuis 2014. Une formation qui vient d'accueillir récemment deux grands noms du football avec Gareth Bale et Giorgio Chiellini.

En 2020, elle a également acquis une participation de l'Angel City FC, un club de la National Women's Soccer League. D'autres icônes du sport féminin américain comme les tenniswomen Serena Williams et Billie Jean King , mais aussi une autre star du football féminin, Abby Wambach, sont impliquées dans cette formation.

Hamm et son ancienne coéquipière Michelle Akers sont les deux seules femmes et les deux seul(e)s Américain(e)s à figurer dans la liste FIFA 100, établie par Pelé en l'honneur du 100e anniversaire du football mondial.

Sur le plan privé, Mia Hamm était la quatrième d'une famille de six enfants. Elle a trois soeurs et deux frères. L'un de ces deux derniers, Garrett, qui a été adopté par ses parents, l'a soutenue dans sa carrière sportive, tout comme son père. Son frère l'a vue gagner l'or aux Jeux olympiques de 1996 dans son pays d'origine et n'a cessé de lui dire combien il était fier d'elle. Il est mort un an plus tard d'une maladie des os et du sang.

Mia Hamm est mariée au joueur de baseball Norman Garciaparra, avec qui elle a eu trois enfants : Grace, Ava et Garrett.

Que fait-elle maintenant ? En plus d'être une mère, une entrepreneuse et la copropriétaire du LAFC, elle a créé sa propre fondation afin de récolter des fonds pour la recherche sur la maladie qui a tué son frère. Elle s'est également engagée à offrir des opportunités aux jeunes femmes dans le sport.

Citation et chiffre à retenir "Derrière l'athlète que vous devenez, les heures d'entraînement et les entraîneurs qui vous ont poussé, se cache une petite fille qui est tombée amoureuse d'un jeu et qui n'a jamais regardé derrière elle..... Je joue pour elle." 2 Pendant longtemps, on a dit d'elle qu'elle était la meilleure joueuse de football de tous les temps parce qu'elle a été élue deux fois meilleure joueuse de football de l'année en 2001 et 2002. Ensuite ce fut au tour de Birgit Prinz, dont nous parlerons demain.

Mia Hamm, aujourd'hui âgée de 50 ans, est sans aucun doute la première vraie grande star du football féminin. L'ancienne attaquante jouit d'une énorme popularité dans son pays d'origine, où elle a été deux fois championne du monde (1991 et 1999). Elle a aussi remporté deux fois l'or olympique (1996 et 2004).Au pays de l'oncle Sam, elle est non seulement considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps (elle a été élue cinq fois meilleure footballeuse de son pays) mais aussi comme l'une des célébrités les plus influentes de l'histoire du sport américain.Mia Hamm est une vraie dure à cuire parce que......non seulement elle est devenue championne du monde et championne olympique, mais elle a également porté les couleurs de l'équipe nationale américaine entre 1987 et 2004, soit... 17 ans. Elle compte donc 275 ( !) matchs à son compteur pour les Etats-Unis et a marqué... 258 buts. Mais le record qu'elle détient est celui du nombre d'assists avec 144 pour être exact.Comme de nombreuses autres entrepreneuses, Mia Hamm est la copropriétaire de l'équipe de MLS Los Angeles FC depuis 2014. Une formation qui vient d'accueillir récemment deux grands noms du football avec Gareth Bale et Giorgio Chiellini.En 2020, elle a également acquis une participation de l'Angel City FC, un club de la National Women's Soccer League. D'autres icônes du sport féminin américain comme les tenniswomen Serena Williams et Billie Jean King , mais aussi une autre star du football féminin, Abby Wambach, sont impliquées dans cette formation.Hamm et son ancienne coéquipière Michelle Akers sont les deux seules femmes et les deux seul(e)s Américain(e)s à figurer dans la liste FIFA 100, établie par Pelé en l'honneur du 100e anniversaire du football mondial.Sur le plan privé, Mia Hamm était la quatrième d'une famille de six enfants. Elle a trois soeurs et deux frères. L'un de ces deux derniers, Garrett, qui a été adopté par ses parents, l'a soutenue dans sa carrière sportive, tout comme son père. Son frère l'a vue gagner l'or aux Jeux olympiques de 1996 dans son pays d'origine et n'a cessé de lui dire combien il était fier d'elle. Il est mort un an plus tard d'une maladie des os et du sang.Mia Hamm est mariée au joueur de baseball Norman Garciaparra, avec qui elle a eu trois enfants : Grace, Ava et Garrett.Que fait-elle maintenant ? En plus d'être une mère, une entrepreneuse et la copropriétaire du LAFC, elle a créé sa propre fondation afin de récolter des fonds pour la recherche sur la maladie qui a tué son frère. Elle s'est également engagée à offrir des opportunités aux jeunes femmes dans le sport.