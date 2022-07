À l'occasion de l'Euro de football féminin, nous allons évoquer les carrières de quelques stars qui ont contribué au développement de ce sport. Aujourd'hui, on vous parle d'une joueuse américaine qui fut la star de la dernière Coupe du monde et qui est aussi réputée pour ses combats en dehors des terrains.

Affirmer que l'Américaine de 37 ans est une figure marquante de son sport n'est pas exagéré. Non seulement parce qu'elle apparaît sur le terrain avec des cheveux roses (ou mauves), mais aussi parce qu'elle ne recule pas devant la controverse. Née en Californie, Megan Rapinoe utilise souvent les interviews pour faire entendre un discours plus politique et s'est souvent exprimé dans le débat sur l'égalité des sexes et l'acceptation de l'homosexualité.

Une dure à cuire parce qu'... ... elle n'hésite pas à prendre des positions difficiles et à s'y tenir, que cela plaise ou non aux gens.

Et puis, bien sûr, il y a ses accomplissements sur le rectangle vert. En 190 rencontres internationales, l'attaquante a marqué 62 buts, et en 2019, elle a été désignée comme lauréate du Ballon d'or Féminin.

Quelques faits marquants de sa carrière

1. En plus d'être une star du football, Megan Rapinoe est aussi une véritable militante et apparaît souvent à la télévision, tant dans des interviews que dans des documentaires. En 2019, elle et 27 autres joueuses ont intenté un procès contre la Fédération américaine de football, en l'accusant de discrimination sexuelle en raison de la différence de salaire avec les joueurs masculins. Rapinoe et ses collègues ont eu tort car la rémunération était initialement la même que celle des hommes.

2. En novembre 2020, sa biographie, One Life, est sortie.

Vie privée

On ne le sait pas spécialement, mais Rapinoe a une soeur jumelle, Rachael, et a grandi dans une famille recomposée de sept enfants. Son frère aîné Brian était son modèle et elle s'est mise au football après l'avoir vu jouer avec un ballon. Il s'est perdu dans la drogue et s'est retrouvé dans diverses prisons. En raison de la réussite (internationale) de sa soeur et parce qu'il ne pouvait pas être présent à ses matches, il a tout fait pour sortir de cette spirale de la drogue. Pour Rachael et Megan, le football était un moyen d'échapper à la toxicomanie de la Californie rurale.

Rapinoe était en couple avec la star du football australien Sarah Walsh pendant quatre ans. Depuis 2016, elle est en couple avec la star du basket-ball Sue Bird.

Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ?

Megan Rapinoe (37 ans) joue à l'OL Reign à Seattle, dans l'état de Washington, depuis 2013. À l'exception de six mois en France sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, elle est toujours restée dans son pays natal.

Citation et statistique "Pour les hommes, le climat est très différent. Cette stigmatisation n'est brisée que lorsque les gens font leur coming out et voient qu'il y a une réaction positive. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réaction négative, mais si les gens ont le courage d'être parmi les premiers, ce qui est très difficile, ces barrières peuvent être brisées très rapidement". Sur les homosexuels dans le sport. 5: Megan Rapinoe a remporté 5 prix majeurs avec son pays. On retiendra surtout ses victoires en Coupe du monde en 2012 et 2019 et l'or aux Jeux de 2012. Elle a également réussi à remporter le championnat nord-américain, également connu sous le nom de championnat de la CONCACAF, avec les États-Unis en 2014 et 2018.

