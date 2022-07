À l'occasion de l'Euro de football féminin, nous allons évoquer les carrières de quelques stars qui ont contribué au développement de ce sport. Aujourd'hui, pour le septième épisode de cette série, on va s'intéresser à la star américaine Alex Morgan.

Après Mia Hamm, les États-Unis ont eu leur nouvelle star de l'équipe nationale de football en la personne d'Alex Morgan. L'attaquante de 33 ans a disputé 193 rencontres internationales depuis 2010 et a marqué 117 buts au cours de ces dernières. Alex Morgan a aussi joué un rôle de modèle dans le football américain, et son look a conquis aussi bien les hommes et les femmes.

Une dure à cuire parce qu'en.....2020, elle a continué à s'entraîner presque jusqu'au dernier jour de sa grossesse. Six mois après le début de celle-ci, elle était toujours sur le terrain et, avec un ventre bien gonflé, elle frappait au but. Même à neuf mois et alors qu'elle pouvait accoucher à tout moment, elle continuait à s'entraîner six fois par semaine dans son garage, qu'elle a transformé en salle de sport. Elle avait l'intention d'être présente à Tokyo pour les Jeux olympiques, mais avec la crise du coronavirus, ils ont finalement été reporté d'un an. devaient se dérouler cet été-là. En raison de la crise du corona, les Jeux ont été reportés d'un an.

Alex Morgan est aussi présente sur les terrains que dans les événements. © iStock

Quelques faits marquants de sa carrière

1. En collaboration avec Simon & Schuster, Morgan a publié une série de livres sur quatre footballeurs, intitulée "The Kicks". Le premier de la série, "Saving the Team", a même atteint la septième place de la liste des best-sellers du New York Times en mai 2013. En 2018, Alex Morgan a même fait ses débuts d'actrice dans un film intitulé "Alex & Me" où elle joue le rôle d'une version fictive d'elle-même.

2. En 2015, le Time la présentait comme la joueuse américaine de soccer la mieux payée du monde. Cela s'expliquait en grande partie grâce à ses nombreux contrats lucratifs à côté de son sport.

3. Cette année-là, avec la Canadienne Christine Sinclair et l'Australienne Steph Catley, l'attaquante est aussi devenue la première footballeuse à figurer sur la couverture du célèbre jeu vidéo FIFA qui intégrait des équipes nationales féminines dans son contenu. Morgan est également apparue aux côtés de Messi sur les couvertures de l'édition de FIFA 16 qui a été vendue aux Etats-Unis.

4. En 2019, Time la nommait dans sa liste des 100 personnes les plus influentes de l'année. Une année de Coupe du monde que les Américaines remporteront en France.

Vie privée

Alex Morgan a épousé en 2014 le footballeur Servando Carrasco, qui joue aujourd'hui au LA Galaxy. Le couple s'est rencontré à l'UC Berkeley, où ils jouaient tous deux au football. En octobre 2019, quelques mois après que Morgan ait soulevé la Coupe du monde avec les États-Unis, le couple a annoncé qu'ils attendaient une petite fille au printemps. Charlie Elena Carrasco est née le 7 mai, l'année suivante. En 2022, la valeur nette de la joueuse américaine a été estimée à 3 millions de dollars.

Alex Morgan et Servando Carrasco, joueur en MLS, sont mariés depuis 2014 et le couple a eu son premier enfant au printemps 2020. © iStock

Que fait-elle maintenant ?

Alex Morgan porte le maillot de San Diego Wave depuis cette année et a réintégré l'équipe nationale américaine lors de l'automne 2020, quelques mois après son accouchement.

Citation et statistique "J'étais le plus grand garçon manqué que tu puisses imaginer. Maintenant, j'aime jouer avec beaucoup de maquillage." 3 : C'est le nombre de compétitions majeures qu'Alex Morgan a remporté sous les couleurs de l'équipe nationale. Avec les États-Unis, elle a remporté l'or olympique aux Jeux de 2012, en Angleterre. Elle a aussi ajouté à son palmarès deux titres mondiaux en 2015 et 2019.

