Les matches de Champions League se dérouleront mardi et mercredi. Les décisions de l'Europa League et de la Conference League tomberont le jeudi.

On connaîtra cette semaine les trois finalistes des trois Coupes d'Europe de football : la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League, qui en est à sa première édition.

Liverpool de retour en finale après trois ans ?

Les demi-finales retour de la Ligue des Champions auront lieu mardi, avec Villarreal - Liverpool, et mercredi, avec Real Madrid - Manchester City. L'équipe de Jurgen Klopp et Divock Origi a pris option sur la qualification de la finale, qui serait la 10e finale de C1 pour les Reds, en battant Villarreal 2-0 la semaine dernière au match aller à Anfield Road. Liverpool a remporté la C1 à six reprises ( 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) et s'est incliné trois fois en finale (1985, 2007, 2018). Les Reds comptent aussi trois succès en Europa League (1973, 1976 et 2001, quand la C2 s'appelait encore Coupe de l'UEFA) et une victoire en Coupe des Coupes (1966). Villarreal, présent pour la deuxième fois de son histoire dans le dernier carré de la Ligue des Champions après avoir sorti le Bayern Munich en quarts de finale, a pour sa part remporté l'Europa League la saison dernière.

Trois ans après son sacre en C1, Liverpool pourrait retrouver la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. © iStock

Le Real Madrid peut-il encore renverser la vapeur au Bernabeu ?

Après avoir enchanté le monde du foot la semaine dernière dans une demi-finale de folie qui s'est soldée par une victoire des Cityzens 4-3, avec un but et un assist de Kevin De Bruyne, Manchester City et le Real Madrid se retrouveront mercredi au Santiago Bernabeu pour le choc de ces demi-finales. Une demi-finale retour que le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard, toujours blessé, abordera auréolé d'un 35e titre de champion d'Espagne, décroché dimanche face à l'Espanyol Barcelone.

Manchester City est pour sa part à la lutte avec Liverpool pour le titre en Premier League, les Skyblues comptant 1 point d'avance sur les Reds à quatre journées de la fin. Treize fois champion d'Europe (un record), le Real n'a plus disputé de finale européenne depuis celle remportée face à Liverpool en 2018. Sortis en 8e de finale en 2019 et 2020, les Merengues avaient été éliminés par Chelsea en demi-finales il y a un an. Auteur d'un doublé à l'aller, Karim Benzema, 14 buts au compteur, est bien parti pour terminer meilleur buteur de la C1. Son plus proche poursuivant encore en lice est Mo Salah (Liverpool), qui compte 8 buts. À 34 ans, "KB9", talonne en outre d'un but l'attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski au palmarès des meilleurs artificiers historiques de la C1 (86 buts contre 85). Champion d'Angleterre à sept reprises, dont trois lors des quatre dernières saisons, Manchester City est toujours en quête d'un premier titre en Ligue des Champions. Les troupes de Pep Guardiola espèrent se qualifier pour leur seconde finale de C1, après celle perdue l'an dernier face à Chelsea. Le palmarès européen de City se résume pour l'instant à la seule Coupe des Coupes soulevée en 1970.

L'Eintracht Francfort pourrait, avec le RB Leipzig, offrir une finale 100% allemande en Europa League. © iStock

Une finale 100% allemande en Europa League ?

Les demi-finales retour de l'Europa League et de la Conference League auront lieu jeudi soir (21h). En Europa League, les clubs allemands ont pris l'avantage à l'aller: le RB Leipzig a battu les Glasgow Rangers 1-0 et l'Eintracht Francfort est allé s'imposer 1-2 à West Ham. La règle du but à l'extérieur ayant été supprimée, le suspense reste toutefois de mise pour ce dernier carré de la C2, une compétition que seul Francfort a remportée (en 1980). Les Rangers, vainqueurs de la Coupe des Coupes en 1972, avaient perdu la finale de la Coupe UEFA en 2008 (face au Zenit Saint-Pétersbourg). West Ham n'a joué que deux finales en Coupe des Coupes, s'imposant en 1965 et s'inclinant face à Anderlecht en 1976. Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des Champions il y a deux ans, n'a jamais disputé de finale européenne. Les deux finalistes de la première édition de la Conference League seront aussi connus jeudi soir.

Auteur d'un doublé lors de la demi-finale aller contre Marseille, Cyriel Dessers s'offrira-t-il une finale de la toute nouvelle Conference League ? © iStock

Combien de Belges en finale en Europa League ?

Plusieurs Belges sont concernés par ces demi-finales: Youri Tielemans et Timothy Castagne avec Leicester, et Cyriel Dessers avec Feyenoord. À l'aller, Leicester a partagé 1-1 face à l'AS Rome en Angleterre, tandis que Feyenoord a battu Marseille 3-2, avec notamment un doublé de Dessers. Les finales auront lieu le 18 mai à Séville (Europa League), le 25 mai à Tirana (Conference League) et 28 mai à Paris/Saint-Denis (Ligue des Champions).

