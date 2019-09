Les Diables Rouges se retrouvent mardi à Tubize afin de préparer leurs deux premiers matchs de la saison, les rencontres de qualification à l'Euro 2020 contre Saint-Marin (6 septembre à Serravalle) et l'Ecosse (lundi 9 septembre à Glasgow).

Avec Benito Raman (Schalke 04) et Yari Verschaeren (RSC Anderlecht), Roberto Martinez a appelé deux nouveaux visages. Koen Casteels s'étant blessé samedi (fêlure du péroné droit), le sélectionneur national a rappelé lundi Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht) pour compléter son noyau et avoir quatre gardiens à sa disposition. En raison de blessures, Vincent Kompany (RSC Anderlecht), Timothy Castagne (Atalanta) et Axel Witsel (Borussia Dortmund) sont absents.

Le capitaine Eden Hazard (cuisse) et son frère Thorgan (côtes) sont incertains. Ils n'ont pas joué avec leur club le week-end passé.

"Chaque jour va être important pour la blessure d'Eden. Nous travaillons main dans la main avec le Real Madrid. Nous avons le même objectif, le voir à 100 pc au plus vite, mais sans prendre le moindre risque. Thorgan ne s'entraîne mais cela pourrait bien évoluer", avait déclaré Martinez en conférence de presse.

La Belgique compte le maximum de points, 12, après quatre rencontres et mène le groupe I devant la Russie (9), le Kazakhstan et l'Ecosse (6), Chypre (3) et Saint-Marin (0). Les deux premiers sont directement qualifiés pour l'Euro 2020.