Les Diables Rouges qui seront sélectionnés mardi par Roberto Martinez pour les matches de Ligue des Nations au Danemark (5 septembre) et contre l'Islande (8 septembre) seront exemptés de quarantaine. Une exception qui ne vaut pas uniquement pour les Diables Rouges mais pour tous les sportifs de haut niveau, a confié Philippe Rosier, Health & Performance Manager lundi à Sporza.

"C'est une période très complexe et difficile où nous pouvons compter sur le soutien du gouvernement belge et de l'UEFA pour ramener nos Diables Rouges ici à Bruxelles (et ensuite dans leur club)", a-t-il expliqué à Sporza.

Les joueurs de Premier League doivent normalement rester 14 jours en quarantaine lorsqu'ils reviendront en Angleterre mais la mesure a été adaptée.

"L'UEFA a travaillé dur pour collaborer avec différents pays afin d'obtenir des exceptions pour les sportifs de haut niveau, et pas seulement pour les footballeurs", a déclaré Rosier. "Ils font partie des "voyages essentiels" parce qu'il y a un protocole de test derrière eux. Les joueurs sont testés chaque semaine dans leur club. L'UEFA prend également en charge les tests une fois qu'ils ont rejoint les équipes nationales. C'est pourquoi les joueurs peuvent aussi voler de manière relativement sûre et entrer à nouveau dans le pays.

Les joueurs qui sont récemment partis en vacances dans une zone rouge, comme Dries Mertens à Ibiza, pourront également rentrer en Belgique sans quarantaine. "Nous avons des exceptions à la quarantaine parce que nous sommes dans une procédure de test stricte. Mertens sera testé à plusieurs reprises. D'abord à 14 jours du match, puis à 10. En Belgique, il sera testé à son arrivée puis à nouveau avec l'équipe nationale et également à 3 jours du match contre le Danemark."

"En principe, tout le monde sera testé lors de l'arrivée au Danemark. À notre retour en Belgique, les joueurs seront testés la veille du match contre l'Islande. Les joueurs seront testés une dernière fois directement après le match avant de retourner dans leurs clubs."

"Nous travaillons actuellement pour rapatrier les Diables Rouges dans leurs clubs. C'est réglé à 95%, nous attendons encore la confirmation d'un ou deux pays."

"C'est une période très complexe et difficile où nous pouvons compter sur le soutien du gouvernement belge et de l'UEFA pour ramener nos Diables Rouges ici à Bruxelles (et ensuite dans leur club)", a-t-il expliqué à Sporza. Les joueurs de Premier League doivent normalement rester 14 jours en quarantaine lorsqu'ils reviendront en Angleterre mais la mesure a été adaptée. "L'UEFA a travaillé dur pour collaborer avec différents pays afin d'obtenir des exceptions pour les sportifs de haut niveau, et pas seulement pour les footballeurs", a déclaré Rosier. "Ils font partie des "voyages essentiels" parce qu'il y a un protocole de test derrière eux. Les joueurs sont testés chaque semaine dans leur club. L'UEFA prend également en charge les tests une fois qu'ils ont rejoint les équipes nationales. C'est pourquoi les joueurs peuvent aussi voler de manière relativement sûre et entrer à nouveau dans le pays. Les joueurs qui sont récemment partis en vacances dans une zone rouge, comme Dries Mertens à Ibiza, pourront également rentrer en Belgique sans quarantaine. "Nous avons des exceptions à la quarantaine parce que nous sommes dans une procédure de test stricte. Mertens sera testé à plusieurs reprises. D'abord à 14 jours du match, puis à 10. En Belgique, il sera testé à son arrivée puis à nouveau avec l'équipe nationale et également à 3 jours du match contre le Danemark." "En principe, tout le monde sera testé lors de l'arrivée au Danemark. À notre retour en Belgique, les joueurs seront testés la veille du match contre l'Islande. Les joueurs seront testés une dernière fois directement après le match avant de retourner dans leurs clubs." "Nous travaillons actuellement pour rapatrier les Diables Rouges dans leurs clubs. C'est réglé à 95%, nous attendons encore la confirmation d'un ou deux pays."