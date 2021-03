À l'occasion de la visite de la Biélorussie à Louvain, ce mardi, première confrontation de l'histoire entre la Belgique et ce pays, la RTBF s'est amusée à compter le nombre de nations que nous n'avons jamais affrontées.

Surprise, il y en a encore énormément: 132. Un total qui s'explique en partie par le grand nombre de pays qui ont acquis leur indépendance récemment. Sur le territoire européen, nous n'avons toujours pas eu de confrontations avec la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, le Kosovo et le Liechtenstein.

Dans les sélections africaines qui ne se sont jamais dressées sur notre route, on trouve des références comme le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Mais aussi, et c'est surprenant, la République Démocratique du Congo.

Surprise, il y en a encore énormément: 132. Un total qui s'explique en partie par le grand nombre de pays qui ont acquis leur indépendance récemment. Sur le territoire européen, nous n'avons toujours pas eu de confrontations avec la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, le Kosovo et le Liechtenstein. Dans les sélections africaines qui ne se sont jamais dressées sur notre route, on trouve des références comme le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Mais aussi, et c'est surprenant, la République Démocratique du Congo.