Les Diables Rouges entreront à nouveau en action début septembre. L'UEFA a dévoilé mercredi les dates fixées pour les fenêtres internationales.

Les six journées de la Ligue des Nations se joueront en septembre (du 3 au 5 et du 6 au 8), octobre (10 et 11, 13 et 14) et novembre (14 et 15, 17 et 18). Le calendrier exact sera dévoilé ultérieurement. La Belgique a été versée dans le groupe 2 de la division A avec l'Angleterre, l'Islande et le Danemark. Les fenêtres internationales d'octobre et de novembre pourront se composer de trois rencontres. En effet, les barrages de qualification à l'Euro 2020 se disputeront les 7 et 8 octobre pour les matchs aller et les 11 et 12 novembre pour les matchs retour. Pour les autres nations, il sera possible d'organiser un match amical à ces dates-là.