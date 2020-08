Les Diables Rouges entament demain/mardi au centre national de Tubize leur préparation pour les rencontres de la Ligue des Nations de football au Danemark le 5 septembre (20h45) à Copenhague et contre l'Islande le 8 septembre (20h45) à Bruxelles, sans public.

Il s'agira des premières rencontres pour Roberto Martinez et ses troupes en dix mois, en raison de la crise sanitaire. La dernière campagne internationale remonte au mois de novembre de l'an dernier avec des matches de qualification pour l'Euro.

Le sélectionneur espagnol de la Belgique a convoqué un large groupe pour cette reprise. Jeremy Doku, 18 ans, et Landry Dimata, 22 ans, deux joueurs d'Anderlecht, font partie des nouveaux venus. "Certains joueurs ont beaucoup joué, d'autres reviennent de vacances. Le rythme de match est très important. C'est une bonne opportunité de faire venir des jeunes joueurs qui ont des matchs de championnat dans les jambes", avait justifié Roberto Martinez en annonçant sa sélection.

Reste à savoir comment les pions seront disposés sachant que des championnats (Angleterre, Espagne, Italie) ont joué jusque fin juin, que la Ligue des Champions et l'Europa League ont achevé très tard leur exercice 2019-2020. Des garçons comme Kevin De Bruyne (Manchester City) ou Romelu Lukaku (Inter) ont ainsi à peine terminé leur saison.

Vincent Kompany, de son côté, a annoncé la fin de sa carrière de joueur pour entamer celle d'entraîneur, à Anderlecht où Elias Cobbaut souffre d'une fracture à la cheville depuis le duel à Ostende vendredi. Le défenseur des Mauves, dont l'indisponibilité est estimée à quatre mois, doit donc faire l'impasse sur ces obligations internationales.

Par ailleurs, un point d'interrogation stationne au-dessus de la tête de Dedryck Boyata qui a manqué les derniers matches avec son club du Hertha Berlin en raison d'une blessure au tendon d'Achille.

Thomas Vermaelen pourrait encore intégrer le groupe si la fédération belge parvient à un accord avec les autorités japonaises en matière de règles concernant le coronavirus.

Les Diables s'entraîneront mercredi et jeudi à Tubize avant de s'envoler, vendredi, pour le Danemark.

