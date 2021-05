L'équipe nationale belge se rassemble ce lundi au centre national de Tubize pour entamer sa préparation pour l'Euro, disputé dans onze villes européennes du 11 juin au 11 juillet. Les Diables Rouges débuteront leur parcours le 12 juin par un duel contre la Russie à Saint-Pétersbourg.

Si la plupart de l'effectif de Roberto Martinez rejoindra Tubize pour la première fois lundi, Axel Witsel, Nacer Chadli, Jérémy Doku et le réserviste Zinho Vanheusden s'entraînent déjà depuis la fin de cette semaine.

Witsel semble être sur la bonne voie pour jouer l'Euro. Le médian du Borussia Dortmund se remet d'une déchirure au tendon d'Achille. Le sélectionneur l'a repris dans sa sélection de 26 joueurs. Le Standardman Zinho Vanheusden se remet lui aussi d'une grave blessure, au genou, et a besoin d'entraînements supplémentaires. Il doit se tenir prêt en cas d'un éventuel forfait de Witsel pour le tournoi continental.

Kevin De Bruyne, qui devait de toute façon rejoindre le groupe lundi 7 juin après une semaine de repos, s'est blessé samedi soir en finale de la Ligue des Champions. Le capitaine de Manchester City, battu par Chelsea (1-0), a dû sortir à l'heure de jeu après un violent choc avec le défenseur allemand Antonio Rüdiger. Le Diable Rouge souffre d'une fracture du nez et de l'orbite de l'oeil gauche. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue mais il était déjà certain que 'KDB' n'allait pas jouer les matches de préparation contre la Grèce (3/6) et la Croatie (6/6).

Dimanche soir, la fédération belge a surpris tout le monde en annonçant le retour de Thierry Henry comme T3 au sein du staff technique de Roberto Martinez en vue du tournoi continental. Le Français de 43 ans avait déjà été l'assistant du sélectionneur national entre 2016 et 2018. Henry était sans poste depuis trois mois et la fin de son aventure à Montréal, où il a démissionné pour des raisons essentiellement familiales.

Il avait débuté son parcours de T1 quelques mois après le Mondial 2018 pour diriger l'AS Monaco. Une première expérience comme entraîneur principal qui n'avait duré que trois mois.

Outre les désormais traditionnels tests au Covid-19 et un point presse, un entraînement sur les pelouses du centre national est au programme de cette première journée pour les Diables Rouges.

Pour rappel, la Belgique a été versée dans le groupe B de l'Euro en compagnie de la Russie, le Danemark et la Finlande.

