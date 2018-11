Le capitaine belge, en très grande forme depuis fin mai, est impliqué dans la majorité des buts de l'équipe nationale depuis lors. "Je ne suis pas d'accord quand on dit que la Belgique souffre d'une 'Eden Hazard dépendance'. Les Diables Rouges, ce n'est pas qu'Eden Hazard", a déclaré le milieu de terrain offensif des Blues samedi en conférence de presse à la Swissporarena de Lucerne.

"L'équipe a également de bons résultats quand je ne suis pas là. En tant que capitaine, je prends mes responsabilités et je demande donc souvent le ballon, même si cela fait partie de mon jeu. Le match contre l'Islande a été compliqué et quelqu'un devait faire la différence, mais cela aurait pu être un autre joueur."

Dimanche à Lucerne, les Diables Rouges défieront la Suisse pour tenter de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. "Je m'attends à une match difficile, comme à l'aller. Il y aura peu d'occasions, il faudra donc se montrer réaliste tout en contenant la Suisse, qui peut compter sur un bon gardien", a analysé le Brainois.

La Belgique compte 9 points, trois de plus que la Suisse. C'est avec un ticket pour la phase finale de cette nouvelle compétition qu'Eden Hazard espère fêter ses dix ans en équipe nationale. Le 19 novembre 2008, il avait fait ses débuts lors d'un partage contre le Luxembourg en amical. "Nous avons tous parcouru du chemin depuis, sommes devenus meilleurs et un peu plus vieux mais sur le terrain, je joue toujours avec la même passion", a ponctué le joueur de Chelsea à la veille de fêter sa 98e cape sous les couleurs nationales.