Les Diables Rouges affrontent la Suisse dans un climat particulier

Les Diables Rouges se trouvaient déjà à Tubize depuis mardi lorsque les informations concernant la vaste enquête sur des soupçons de fraude dans les hautes sphères du football sont apparues. Selon le capitaine Eden Hazard, cette affaire n'aura pas d'impact sur le match de vendredi. "Quand on est sur le terrain, on ne pense pas spécialement à ça. Les gens qui viendront, c'est pareil, ils voudront passer un bon moment."

Une autre information pourrait perturber la préparation à la rencontre: le possible départ de Thierry Henry, promu T2 après la Coupe du monde et le retour de Graeme Jones en Angleterre. Le Français est cité avec insistance à Monaco en tant que successeur de Leonardo Jardim, licencié jeudi. Roberto Martinez a assuré que le Français "sera bien sur le banc vendredi".

C'est dans ce contexte que la Belgique affronte la Suisse en Ligue des Nations. Les deux équipes ont réussi leur entrée dans le groupe 2, toutes deux face à l'Islande: la 'Nati' a corrigé la révélation de l'Euro 2016 6-0 alors que les Diables Rouges se sont imposés 0-3 à Reykjavik. Dès lors, ce match a des airs de finale aller dans cette poule de trois. "Les 180 minutes contre la Suisse seront cruciales", a confirmé Martinez en conférence de presse.

Face à la Suisse, qu'il estime être "l'une des meilleures équipes d'Europe", Martinez devra à nouveau composer sans Kevin De Bruyne, lequel se remet d'une blessure au genou. Jan Vertonghen, blessé aux ischios, est également 'out'. Le premier avait été brillamment remplacé par Youri Tielemans lors des déplacements en Ecosse et en Islande début septembre. L'absence du second sera palliée par l'expérimenté Thomas Vermaelen ou par l'un des deux revenants, Christian Kabasele (écarté de la liste finale des 23 au Mondial) ou Jason Denayer (de retour dans la sélection pour la première fois depuis l'Euro 2016). Le nouveau venu Brandon Mechele devra probablement attendre l'amical de mardi, à Bruxelles aussi, contre les Pays-Bas pour espérer effectuer ses débuts en équipe nationale. Christian Benteke (genou) et Mousa Dembélé (cuisse) sont également indisponibles. Point positif, la semaine s'est déroulée sans autre pépin et Martinez peut compter sur les 25 joueurs présents à Tubize depuis le début du rassemblement.

Le sélectionneur pourra notamment s'appuyer sur un Eden Hazard en grande forme. Le capitaine a inscrit 7 buts et délivré 3 assists en 8 rencontres de Premier League.

Les Diables Rouges et la Nati se sont affrontés à 27 reprises. Le bilan est de 13 victoires belges, 8 succès suisses et 6 partages. La dernière confrontation, un amical joué en 2016, s'était soldée par une victoire belge 1-2 avec des buts de Lukaku et De Bruyne.

La rencontre débutera à 20h45 au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Elle sera arbitrée par l'Espagnol Antonio Mateu Lahoz. Environ 38.000 tickets avaient été vendus jeudi soir.