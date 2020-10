Les Diables Rouges joueront leur triptyque du mois de novembre, contre la Suisse (11/11), l'Angleterre (15/11) et le Danemark (18/11), dans le stade d'Oud-Heverlee Louvain, habituelle enceinte des Diablotins et des Red Flames. La fédération l'a annoncé vendredi sur Twitter.

En raison du couvre-feu en vigueur à Bruxelles, de 22h00 à 6h00, l'utilisation du Stade Roi Baudouin était impossible. La Flandre applique de son côté, seule, l'interdiction de se déplacer dans l'espace public entre 24h00 et 5h00.

L'équipe nationale est en tête du groupe A2 de la Ligue des Nations. Avec 9 points, elle devance le Danemark et l'Angleterre, qui sont à égalité avec 7 points au compteur. Pour se préparer au mieux à ces deux rencontres décisives pour l'accession au Final Four, les Diables Rouges affronteront la Suisse en match de préparation.

Ce sera la première fois depuis le 14 novembre 2017, et une victoire 1-0 contre le Japon en amical au stade Jan Breydel de Bruges, que l'équipe nationale se produira dans un autre stade belge que le Roi Baudouin.

Lors de la trêve internationale d'octobre, la Belgique a partagé contre la Côte d'Ivoire en amical (1-1) avant de s'incliner en Angleterre (2-1) et de s'imposer en Islande (1-2)

