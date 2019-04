Les Diables Rouges 1ers au classement FIFA pour le 6e mois consécutif

Les Belges occupent le sommet mondial depuis le 20 septembre dernier.

La Belgique reste en tête du classement mondial des nations de football publié jeudi par la FIFA. Les hommes de Roberto Martinez sont seuls au sommet du monde depuis le 25 octobre. Voilà désormais six classements consécutifs et plus de six mois qu'ils sont la référence absolue. Lors de leur précédente période à la première place, les Diables Rouges avaient conservé leur bien pendant cinq mois, entre le 5 novembre 2015 et le 6 avril 2016.

Depuis la publication du classement précédent, le 7 février, Hazard et Co ont joué deux matchs. Ils se sont imposés face à la Russie (3-1) et à Chypre (0-2) lors des qualifications de l'Euro 2020.

Dans le nouveau classement, la Belgique augmente de deux points son avance sur le premier poursuivant les champions du monde français. Les Bleus ont également commencé par deux victoires la phase préliminaire du championnat d'Europe des nations. Ils ont gagné en Moldavie (1-4) et à domicile contre l'Islande (4-0).

Trois petits points en plus que la France

La Belgique totalise 1737 points, soit trois de plus que la France. Le Brésil conserve la troisième place (1676) devant l'Angleterre (1647) qui dépasse la Croatie (1621) vice-championne du monde, désormais 5e. L'Uruguay (1613) est 6e (+1) aux dépens du Portugal (1607). Le champion d'Europe est 7e (-1). La Suisse (1604), l'Espagne (1601) et le Danemark (1586) conservent leur place dans le Top 10, aux 8e, 9e et 10e positions.

Les prochains rencontres qualificatives de l'Euro verront les Diables Rouges rencontrer le Kazakhstan (8 juin) et l'Ecosse (11 juin) à Bruxelles.

L'Ecosse a perdu quatre places au classement de la FIFA. Elle est 44e, deux places devant la Russie 46e (+4). Chypre se situe au 89e rang (-2e) et le Kazakhstan au 116e (+1). Saint-Marin, cinquième adversaire de la Belgique dans ce tour préliminaire, reste 211e et dernier.

Le prochain classement sera publié le 14 juin.