Les Diables ont la bougeotte: voici le récap' du mercato animé des Belges

Dix des vingt-huit Diables Rouges de la dernière sélection de Roberto Martinez, donnée en fin de saison dernière avant d'affronter le Kazakhstan et l'Écosse en vue de l'Euro 2020, ont changé de club lors de ce mercato estival 2019. Et ce nombre, gonflé par les transferts de Romelu Lukaku et Dennis Praet jeudi, pourrait encore augmenter d'ici fin août.

© iStock