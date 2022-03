Roberto Martinez a décidé de titulariser Arthur Theate, Charles De Ketelaere ou encore Michy Batshuayi pour le match amical des Diables Rouges en Irlande samedi à Dublin (18h00).

Pour ce onze de base inédit avec uniquement des joueurs avec moins de 50 caps, Martinez a aligné Simon Mignolet dans les buts. Le portier du Club de Bruges aura devant lui une défense composée de Jason Denayer, Dedryck Boyata et Arthur Theate.

Alexis Saelemaekers, à droite, et Thorgan Hazard, à gauche, se chargeront d'arpenter les flancs tandis que Leander Dendoncker et Youri Tielemans, qui portera le brassard de capitaine, devront gérer l'entrejeu.

En attaque, les deux joueurs du Club de Bruges Hans Vanaken et Charles De Ketelaere sont alignés en soutien de Michy Batshuayi.

Davy Roef, Dante Vanzeir et Wout Faes ne figurent eux pas sur la feuille de match.

Côté irlandais, le sélectionneur Stephen Kenny a également opté pour un système en 3-4-3. Le gardien de Liverpool Caoimhin Kelleher prendra place dans les buts derrière le capitaine Seamus Coleman, Shane Duffy et John Egan.

Matt Doherty, à droite, et James McClean, à gauche, s'occuperont des flancs. L'Anderlechtois Josh Cullen et Jeff Hendrick seront en charge du milieu de terrain. Jason Knight, Callum Robinson et Chiedozie Ogbene forment le trio d'attaque.

Les compositions: Irlande: Kelleher; Coleman (cap.), Duffy, Egan; Doherty, Cullen, Hendrick, McClean; Ogbene, Robinson, Knight. Entraîneur: Stephen Kenny (Irl) Belgique: Mignolet; Denayer, Boyata, Theate; Saelemaekers, Dendoncker, Tielemans (cap.), Hazard; Vanaken, De Ketelaere, Batshuayi. Entraîneur: Roberto Martinez (Esp)

