Les Diables à Chypre pour fêter la 100e d'Hazard

Les Diables Rouges disputent ce dimanche à Chypre (20h45 à Nicosie) leur deuxième match de qualification à l'Euro 2020. Le capitaine Eden Hazard fêtera sa 100e apparition sous le maillot de l'équipe nationale. Le sélectionneur Roberto Martinez devra encore modifier sa défense suite au forfait de Dedryck Boyata (raisons personnelles), qui sera remplacé par Thomas Vermaelen.

Trois jours après une convaincante victoire sur la Russie (3-1), les Diables Rouges ont l'occasion de réaliser une bonne opération dans la course à la qualification. Démarrer avec un 6 sur 6 permettrait aux troupes de Martinez de faire le plein de confiance alors que ces deux premières rencontres ont dû être abordées avec de nombreux absents: Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier et Romelu Lukaku, dont le forfait pour le déplacement à Chypre a été officialisé samedi. Dedryck Boyata, titularisé contre la Russie, manquera également à l'appel dimanche soir. Martinez a confirmé en conférence de presse qu'il sera remplacé par Thomas Vermaelen, de retour de blessure.

Le joueur du FC Barcelone prendra place aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen en défense. Eden Hazard disputera selon toute vraisemblance sa 100e rencontre en équipe nationale. Le N.10 a fait ses débuts en équipe nationale seniors en 2008 lors d'un match amical face au Luxembourg (1-1). "On a réalisé un beau parcours depuis lors et j'espère qu'on pourra obtenir encore de beaux résultats dans le futur", a résumé le nouveau "centenaire", âgé de 28 ans. Les Diables Rouges se retrouveront ensuite en juin pour deux matchs à domicile, le 8 contre le Kazakhstan et le 11 contre l'Ecosse.