Manchester City et Manchester United ont concédé des matches nuls, samedi, face à West Ham (1-1) et Chelsea (0-0) qui les laissent tous deux dans la seconde moitié du classement, lors de la 6e journée de Premier League.

- Manchester United bute sur Mendy

Les Red Devils n'ont pas pu enchaîner après leur succès au Parc (2-1) en Ligue des Champions, buttant sur un Edouard Mendy très solide dans les cages londoniennes.

Au cours d'un match disputé en bonne partie sous des trombes d'eau, les deux entraîneurs ont apparemment surtout voulu se rassurer sur leur solidité défensive.

Les Blues, en 3-4-3 semblaient pourtant armés offensivement, mais hormis une faute flagrante de Harry Maguire dans la surface sur Cesar Azpilicueta à la 40e minute qui n'a même pas été analysée par la VAR, ils n'ont guère été menaçants.

De son côté, Ole Gunnar Solskjaer avait laissé sur le banc Paul Pogba Mason Greenwood et Edinson Cavani, Marcus Rashford démarrant en pointe devant Bruno Fernandes.

Le grand homme du match aura été Edouard Mendy qui avait pourtant d'abord provoqué des sueurs froides dans son camp en étant tout près de mettre le ballon dans son propre but en ratant une passe du gauche (30e).

Mais il a ensuite été intraitable en repoussant du pied un tir à ras de terre de Rashford (35e) puis, d'une belle horizontale, une frappe de Juan Mata (41e) à l'entrée de la surface.

En seconde période, il a sauvé le point du nul en repoussant une frappe enroulée et appuyée de Rashford de 20 mètres (90+1).

Un peu plus tôt, Cavani, entré juste avant l'heure de jeu, avait été à deux doigts de marquer sur son premier ballon mancunien, d'une déviation de l'extérieur du pied au premier poteau sur un centre de Fernandes, qui a caressé le mauvais côté des filets (59e).

Un point qui place provisoirement Chelsea au 6e rang, alors que Manchester n'est que 15e.

- City perd deux points et peut-être Agüero

A trois jours de son déplacement à Marseille pour la Ligue des champions, Manchester City a encore manqué d'inspiration offensive lors du nul (1-1) à West Ham.

Bernardo Silva et Riyad Mahrez n'ont pas fait oublier Kevin de Bruyne, sur le banc au coup d'envoi, et les hommes de Pep Guardiola se sont montrés trop prévisibles pour créer le danger face au 5-3-2 des Hammers. Ils pointent désormais en 12e place de la Premier League.

Et comme la défense des bleu ciel n'a, une nouvelle fois, pas su rester imperméable, malgré 2 tirs cadrés adverses seulement - ce qui n'enlève rien au très beau retourné de Michail Antonio (1-0, 18e) sur un centre parfait de Vladimir Coufal -, le point pris ne paraît pas une si mauvaise opération au final.

"Beaucoup de blessés, un manque de préparation (d'avant-saison), pas beaucoup de récupération et des matches difficiles à jouer jusqu'ici", a énuméré Guardiola comme causes de cette relative contre-performance.

A la liste des blessés s'est d'ailleurs ajouté Sergio Agüero, sorti à la pause. Le Catalan n'a donné aucune information sur la nature de la blessure ou sa gravité, si ce n'est qu'il ne s'agit pas d'une rechute de celle qui l'avait privé de la fin de saison dernière.

L'égalisation est venue en tout cas de l'entrée vivifiante de son remplaçant, Phil Foden, trouvé par latéral portugais Joao Cancelo dos au but dans la surface et dont la frappe en pivot à ras de terre n'a laissé aucune chance à Lukasz Fabianski (1-1, 51e).

L'entrée de De Bruyne à la 68e n'a pas suffi pour faire basculer le match, malgré deux grosses occasions de Raheem Sterling (86e) et Mahrez (90+3) sur lesquelles Fabianski a eu le geste juste.

Un match sans doute suivi avec attention avec à clé plein d'enseignements pour l'OM.

