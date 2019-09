Quelques jours après avoir quitté Burnley, Steven Defour s'est engagé lundi pour l'Antwerp, où il retrouvera plusieurs anciens équipiers de sa période au Standard comme Dieumerci Mbokani, Sinan Bolat et l'entraîneur László Bölöni. "C'était le bon moment pour rentrer en Belgique", a déclaré Defour.

Le transfert a été rendu possible par ses bons rapports avec Lucien D'Onofrio. "Ces derniers mois, j'ai régulièrement eu des coups de fil de Lucien, mais la plupart du temps c'était pour savoir quelle était ma situation", a indiqué Defour. "Burnley n'avait pas l'intention de me vendre, ils voulaient me conserver. Ce n'est qu'à la fin du mercato que nous avons pris la décision de nous séparer. Différents facteurs ont joué."

Defour, 31 ans, arrive à l'Antwerp alors qu'il avait, ces dernières années, indiqué qu'il souhaitait terminer sa carrière au FC Malines, où il a été formé. "Ma carrière n'est pas terminée", a précisé Defour avec un clin d'oeil. "En ce moment, c'est un win-win pour moi et l'Antwerp. Nous allons voir le reste. Le projet sportif de l'Antwerp me parle et je ne pense pas qu'actuellement l'Antwerp et Malines soient de vrais concurrents."

Après la trêve internationale, Anderlecht sera le premier adversaire de l'Antwerp. Pour son retour en Jupiler Pro League, Defour retrouvera un ancien club. "Ce sera spécial, mais je vais d'abord bien m'entraîner et m'assurer que je suis prêt. J'ai déjà pu bien m'entraîner, mais je manque évidement de rythme de match."