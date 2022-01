Affilié à la FIFA depuis 2005, les Coelacanthes participeront à leur toute première Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain. Retour sur l'exploit XXL de l'île des Comores, le petit adolescent turbulent qui secoue le football africain. Pour un plaisir partagé par le monde enti



...

Début 2014, la sélection comorienne voyage en eaux troubles. Plongée dans les profondeurs du classement FIFA, l'équipe n'a plus disputé une rencontre depuis deux ans. "A ce moment-là, ça ne dérangeait personne se souvient Maxime Dery. Il n'y a pas de de culture foot à proprement parler au sein du pays". Pas de joueurs, de soutien et encore moins de moyens, le football aux Comores est bel et bien seul sur son île. Désireux de stopper un naufrage monumental, la fédération cherche son Robinson Crusoé.Celui-ci se nomme Amir Abdou. Vivant dans la région marseillaise, il fait des merveilles à la tête du club amateur de Golfech Saint-Paul. A 7 000 bornes de Moroni, capitale des Comores. Le dernier en date est un exploit en Coupe de France face à Luzenac, futur champion de Nationale. L'employé municipal se mue en chef d'orchestre. Un bloc bas réglé tel du papier à musique. Un nul vierge. Une victoire aux pénos. La partition est magistrale. La note, par contre, un peu salée pour les visiteurs.Il n'en faudra pas plus pour que la fédération comorienne tombe sous le charme d'Amir Abdou. Les contacts deviennent rapidement très concrets et le coach amateur ne laissera pas passer la chance de sa vie. Même si de nombreuses questions, notamment financières et logistiques, restent en suspens. "Aux Comores, tout est très politisé. Il y a beaucoup de corruption", déplore Maxime Dery. "Quand la fédération africaine donne des subventions pour améliorer les conditions d'entraînements, les cercles politiques et la fédération n'améliorent rien. Par contre, ils se remplissent les poches" . Le projet est bancale. Un vrai château de cartes construit autour d'un coup de poker audacieux. Pourtant, les Coelacanthes l'ignorent encore, mais ils viennent de tirer l'As.Très vite, les plans de l'architecte Abdou sont clairs. Il vise une qualification en Coupe d'Afrique des Nations à moyen terme. Mais pour y arriver, les chantiers sont nombreux. D'autant plus que les ouvriers qualifiés ne se bousculent pas au portillon. "Il a vite pris conscience qu'il n'avait pas à sa disposition le talent des autres équipes", analyse l'ex-scout du KAA Gent. "Il a d'abord créé un collectif basé sur une organisation tactique tirée à quatre épingles. C'est vraiment ça, la patte Abdou".Grâce à cette rigueur tactique importée directement du très développé football amateur français, les progrès défensifs réalisés par la sélection sont énormes. Ils n'encaissent plus qu'un seul petit but par match contre 2,3 avant l'arrivée d'Abdou. Rapidement, quelques bons résultats suivent : nul face au Burkina Faso ou encore le Ghana, de très bonnes équipes africaines.Mais il est conscient qu'à long terme, les joueurs locaux ne lui offriront pas les moyens de ses ambitions. Le rideau s'ouvre vers les joueurs binationaux. Les premiers renforts seront les plus difficiles à convaincre. Venir en sélection s'apparente à une perte de temps et ... d'argent. Maxime Dery explique pourquoi : "Pas mal de binationaux évoluent en Nationale, ont des contrats semi-pro. Ils ne peuvent pas se permettre de se payer un aller - retour de la France vers les Comores lors de chaque trêve internationale. Mais la fédération refuse de payer ces billets, en dépit des subventions reçues".Heureusement, des joueurs reconnus sont passés outre ces difficultés. Piqués au vif par le discours du sélectionneur. En 2016, Ali Ahamada, le gardien de Kayserispor en Turquie, décide de sauter le pas, encouragé par Najim Abdou, l'emblématique capitaine de Milwall et de la sélection. Le mur séparant l'équipe nationale des binationaux est brisé. Les travaux peuvent continuer. Les intérimaires laissent place aux professionnels. "Avant, les joueurs de l'équipe étaient amateurs. Aujourd'hui, 75% sont pro ou semi-pro", souligne Maxime Dery. "Il y a des jeunes qui évoluent dans des centres de formations et qui ont des contrats aspirants, d'autres jouent en Ligue 2, en Belgique où aux Pays-Bas".C'est toute la vision autour de l'équipe nationale qui a changé. Radicalement. La preuve, en mars dernier, une décision de la FIFA permet aux clubs de bloquer leur internationaux étrangers. Youssouf Mchangama, Yacine Bourhane et Faiz Mattoir, trois cadres de la sélection qui évoluent en France sont privés du voyage au Togo. Or, il s'agit du match décisif dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Auparavant, une telle décision aurait arrangé les joueurs et serait passée totalement inaperçue au pays. Plus maintenant. Les joueurs, accompagnés de tout un peuple, contestent la décision. Et finalement, le groupe Comorien sera au complet pour arracher ce point salvateur qui l'emmènera en ligne directe, sans escale, au Cameroun en janvier prochain. Une première historique pour ce jeune pays. "Ça a été une grosse fierté nationale", se souvient Maxime Dery. "Le foot a vraiment amené quelque chose. La ferveur est incroyable, les gens sont devenus dingues ! Chose impensable il y a dix ans".Jusqu'à bloqués en classe maternelle du football africain, les ouailles d'Amir Abdou sont revenus aux fondamentaux. De quoi réussir brillamment leur examen d'entrée pour la cour des grands. Le bizutage est fixé le 10 janvier face au Gabon. Avant d'enchaîner avec le Maroc de Vahid Halilhodži? et le Ghana. Le groupe de travail est relevé mais le petit poucet de la compétition sera loin d'être la victime préférée des gros bras de la récré. "Ils savent très bien défendre", détaille Maxime Dery. "Personne ne gagne facilement contre les Comores. D'ailleurs ils sont invaincus à domicile depuis plus de 5 ans alors qu'ils ont reçu le Ghana, l'Egypte ou encore le Kenya". Une sérénité défensive qui en ferait presque oublier l'énorme potentiel de la ligne offensive. Le courtraisien Faïz Selemani, ailier a la technique soyeuse. Ben Fardou Mohamed, meilleur buteur étranger de l'histoire de l'Etoile Rouge de Belgrade. Sans oublier Youssouf M'Changama, déjà auteur de 4 pions et 8 offrandes en Ligue 2 cette année avec Guingamp. Il faut avouer que ça a de la gueule.