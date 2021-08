Les clubs belges en Europa et Conference Leagues: des victoires ou un fiasco

Aussi bien l'Antwerp en Europa League qu'Anderlecht et La Gantoise seront contraints de gagner ce soir s'ils veulent passer le prochain tour. Une élimination serait synonyme de fin de saison européenne pour les Mauves et les Buffalos là où le Great Old sera reversé... en Conference League.

© belga