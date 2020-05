L'ex-international anglais Gary Neville a accusé dimanche les clubs de Premier League d'être "effrayés à mort" à la perspective de devoir soutenir publiquement le plan de relance de la saison, suspendue par la pandémie de nouveau coronavirus.

"La PL vit un cauchemar en matière de communication. Ils ne cessent de dire 'la santé d'abord', puis de répéter sans cesse 'nous devons recommencer'" la saison, a-t-il assuré sur son compte Twitter.

"Je les respecterais davantage s'ils disaient: 'Nous acceptons l'augmentation du risque sanitaire, mais nous sommes prêts à le prendre'. Ils ne le feront pas car ils sont effrayés à mort!", a déploré le frère de Phil Neville.

Lorsqu'un utilisateur de Twitter a demandé à Neville ce qui se passerait si quelqu'un mourait à la suite du redémarrage du championnat, l'ancien défenseur de Manchester United a répondu: "C'est pourquoi nous n'avons pas entendu un seul PDG/Président/Propriétaire ou cadre éminent ouvrir sa bouche pour soutenir le redémarrage!"

Les parties prenantes de la Premier League se sont réunies vendredi pour débattre de la manière de terminer le championnat. Selon certaines informations, certains clubs souhaitent abandonner la saison en raison de la pandémie et d'autres sont désireux de disputer les 92 matches restants.

Les saisons française et néerlandaise ont quant à elles été annulées en raison de la crise sanitaire et, bien que la Premier League ait apparemment annoncé un retour en juin, cette date est loin d'être fixée.

