Les cinq Anderlechtois sélectionnés "sur base des prestations individuelles", pense Doku

Avec les nouveaux venus Jérémy Doku et Landry Dimata, mais aussi Yari Verschaeren, Elias Cobbaut et Hendrik Van Crombrugge, Roberto Martinez avait initialement appelé cinq Anderlechtois pour les matchs de Ligue des Nations contre le Danemark (8 septembre à Copenhague) et l'Islande (11 septembre à Bruxelles). Ce fort contingent mauve et blanc a alimenté les débats la semaines passée. En conférence de presse, mardi à Tubize, Doku et Dimata ont relativisé les critiques.

© belga