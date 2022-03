Huit groupes de quatre équipes seront composés lors du tirage au sort.

La FIFA annoncera le 31 mars les chapeaux en vue du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévu le lendemain. L'instance mondiale du football l'a annoncé mardi.

Huit groupes de quatre équipes seront composés lors du tirage au sort. Le pays hôte, le Qatar, figurera dans le pot 1 et recevra la position A1. Les sept pays les mieux placés au classement mondial publié le 31 mars complèteront le premier chapeau.

Actuelle N.1 mondiale, la Belgique se trouvera dans ce chapeau, avec le Brésil, la France championne du monde, l'Argentine, l'Angleterre et l'Espagne. L'Italie (6e), championne d'Europe, le Portugal (8e), sont impliqués dans les barrages, où ils pourraient s'affronter. Les huit équipes suivantes dans l'ordre du classement (équipes 8 à 15) seront versées dans le chapeau 2 et les équipes 16 à 23 rejoindront le chapeau 3. Enfin, le chapeau 4 comportera les équipes 24 à 28 ainsi que les deux équipes "à déterminer" correspondant aux vainqueurs des barrages intercontinentaux et l'équipe "à déterminer" correspondant au vainqueur du dernier barrage de l'UEFA. Les barrages intercontinentaux sont prévus les 13 et 14 juin au Qatar.

Le représentant de la confédération asiatique sera opposé à celui de la CONMEBOL (Amérique du Sud) et le représentant de la CONCACAF (Amérique du Nord) affrontera celui de l'Océanie. La dernière formation issue des barrages de l'UEFA sera elle aussi connue au cours de la fenêtre internationale de mai-juin, en raison du report d'Ecosse-Ukraine.

Les équipes d'une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe, à l'exception de l'UEFA, qui comptera 13 représentants. Ainsi, cinq des huit groupes compteront deux représentants européens. Le tirage commencera à 19h heure locale (17h en Belgique).

