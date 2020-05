Après l'Allemagne et l'Espagne, l'Italie pourrait être le troisième grand pays européen à relancer son championnat de football, en cas d'issue positive lors de la réunion jeudi entre le gouvernement et les instances dirigeantes du "calcio".

Ils ont repris

Après le modeste championnat des îles Féroé début mai et la puissante Bundesliga le 16 mai, l'Estonie, la République tchèque et la Hongrie sont les dernières Ligues en date à avoir retrouvé les terrains. Le coup d'envoi du championnat danois est attendu jeudi.

Le championnat du Bélarus est le seul en Europe à ne pas avoir été suspendu pendant cette période.

Îles Féroé: 9 mai

Allemagne: 16 mai

Estonie: 19 mai

République tchèque: 23 mai

Hongrie: 23 mai

Ils vont reprendre

La reprise de la Liga "sera autorisée" dans la semaine du 8 juin, a annoncé samedi dernier le chef du gouvernement espagnol. Durement touchée par la pandémie, avec plus de 28.000 morts recensés selon un dernier décompte officiel, l'Espagne deviendra le deuxième grand championnat à reprendre en Europe.

Danemark: 28 mai

Pologne: 29 mai

Serbie: 30 mai

Ukraine: 30 mai

Autriche: 2 juin

Portugal: 3 juin

Slovénie: 5 juin

Croatie: 6 juin

Grèce: 6 juin

Espagne: semaine du 8 juin

Turquie: 12 juin

Norvège: 16 juin

Russie: 21 juin

Finlande: 1er juillet

En attente d'un feu vert

L'Angleterre et l'Italie espèrent imiter l'Allemagne et l'Espagne. Les 20 clubs du championnat anglais ont voté mercredi "à l'unanimité" en faveur d'une reprise des entraînements avec contact, marquant une étape importante vers un retour de la compétition.

Angleterre: mi-juin

Italie: 14 juin

Suisse: 20 juin

Saison arrêtée

Les Pays-Bas sont devenus le premier pays membre de l'UEFA à mettre un terme définitif à son championnat, le 24 avril.

La France leur a emboîté le pas le 30 avril, arrêtant en conseil d'administration un classement qui sacre le Paris SG.

Le Luxembourg, la Belgique, Chypre et l'Ecosse ont aussi jeté l'éponge.

Pays-Bas: depuis le 24 avril. Titre non attribué.

Luxembourg: depuis le 28 avril. Titre non attribué.

France: depuis le 30 avril. PSG champion.

Chypre: depuis le 15 mai. Titre non attribué pour le moment.

Belgique: depuis le 15 mai. FC Bruges champion.

Ecosse: depuis le 18 mai. Celtic champion.

