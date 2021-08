C'est un nouvel échec pour les championnes du monde américaines après celui de Rio en 2016. Jessie Fleming a marqué l'unique but de la rencontre sur pénalty.

Le Canada s'est imposé 1-0 en demi-finale du tournoi olympique de football féminin. Les joueuses canadiennes ont su résister aux assauts pour marquer sur leur premier tir cadré de la rencontre. Les Américaines, grandes favorites, enchainent une nouvelle déception après leur échec en 2016.

Les deux équipes se sont neutralisées durant une bonne partie du match, ce qui a laissé peu de place aux occasions sérieuses en première période. La deuxième mi-temps voit les Américaines être plus entreprenantes sur coup-franc. Pourtant, le match tourne sur une faute de Tierna Davidson sur Deanne Rose à l'intérieur du rectangle américain.

Après une longue concertation avec l'arbitrage vidéo, l'arbitre Kateryna Monzul donne un pénalty pour le Canada. Jessie Fleming convertit sans trembler et ouvre la marque sur le premier tir cadré de son équipe (76e). Bien positionnées en bloc défensif depuis le début, les Canadiennes font le gros dos et ont de la réussite à cinq minutes du terme quand Carli Loyd trouve la latte sur une tête bien placée.

Le coup de sifflet final délivre les médaillées de bronze de Rio qui réalisent un exploit majeur. Le Canada atteint pour la première fois de son histoire la finale des Jeux Olympiques, qui se déroulera vendredi.

De l'autre côté, les championnes du monde américaines enchainent une seconde désillusion après l'élimination en quarts de finale à Rio.

Elles tenteront tout de même de gagner une médaille de bronze jeudi contre les perdantes du match entre l'Australie et la Suède.

