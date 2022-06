Il aura disputé 546 rencontres pour le compte du Real Madrid et aura remporté 25 trophées.

Le latéral gauche Marcelo, 34 ans, a fait des adieux émouvants mardi au Real Madrid, après quinze années et demie passées au club madrilène où il a débarqué fin 2006, alors âgé de 18 ans, pour y devenir le joueur le plus titré de l'histoire de la "Maison blanche" avec 25 trophées.

La direction du Real a décidé de ne pas prolonger le contrat du Brésilien, qui vient d'avoir 34 ans fin mai et qui a terminé son long bail par une saison compliquée, où il n'a été que cinq fois titulaire en Liga et n'a pas disputé la finale de la Ligue des champions le 28 mai au Stade de France contre Liverpool, remportée 1-0.

"Ce n'est pas un au-revoir, je n'ai pas l'impression de quitter le Real Madrid. Si vous ne me délivrez pas un billet, vous risquez d'avoir des problèmes", a plaisanté le défenseur devenu célèbre autant par sa coupe de cheveux hérissés que par ses centres d'une précision diabolique. "Tu es irremplaçable (...) tu peux être fier de ta brillante carrière (...) Le Real Madrid est et sera toujours ta maison", lui a d'ailleurs lancé Florentino Pérez, le président du club, présent à cette cérémonie d'adieu au même titre que son entraîneur Carlo Ancelotti, ses coéquipiers et Raul, l'entraîneur de l'équipe B. Marcelo, qui avait fondu en larmes après avoir été soulevé par ses coéquipiers pendant le tour d'honneur des joueurs madrilènes au lendemain du titre en Ligue des champions, a encore été submergé par l'émotion lors de la cérémonie organisée en son honneur à Valdebebas, où se trouve le centre d'entraînement du club dans la périphérie de Madrid.

"Quand j'ai signé à Madrid, je pensais que je pourrais atteindre le top, et je suis devenu ici le joueur le plus titré de l'histoire du club", a déclaré le joueur, qui a conquis sous le maillot merengue 25 trophées (5 Ligues des champions, 6 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 fois le Mondial des clubs, 5 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe). "Je n'ai jamais songé à prendre ma retraite, je pense que je peux toujours jouer", a affirmé Marcelo, désormais libre de tout contrat après avoir disputé 546 matches sous le maillot du Real.

