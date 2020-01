Ernesto Valverde a fait des adieux personnalisés aux supporters du FC Barcelone par un message sur le site du club catalan mardi. Le technicien espagnol a été licencié lundi soir après deux ans et demi à la tête du club.

"Pendant cette période, j'ai eu des moments très heureux en célébrant des victoires et des titres, mais aussi des moments difficiles et durs", a précisé Valverde. "Je veux avant tout souligner mon expérience avec les fans et leur affection que j'ai ressentie durant ma période comme entraîneur."

En s'adressant à l'équipe, il a ajouté : "Bien sûr, je voudrais également remercier les joueurs pour tout le travail et les efforts qui nous a permis de gagner quatre trophées ensemble. A partir de maintenant, je vous souhaite toute la chance du monde, ainsi qu'au nouveau coach, Quique Setien."

Valverde a remporté deux titres de champion d'Espagne au cours de ses deux saisons et demie, mais n'a pas réussi à atteindre la finale de Ligue des Champions. Il quitte en laissant Barcelone co-leader de la Liga, avec le Real Madrid, à la différence de buts.

"Pendant cette période, j'ai eu des moments très heureux en célébrant des victoires et des titres, mais aussi des moments difficiles et durs", a précisé Valverde. "Je veux avant tout souligner mon expérience avec les fans et leur affection que j'ai ressentie durant ma période comme entraîneur." En s'adressant à l'équipe, il a ajouté : "Bien sûr, je voudrais également remercier les joueurs pour tout le travail et les efforts qui nous a permis de gagner quatre trophées ensemble. A partir de maintenant, je vous souhaite toute la chance du monde, ainsi qu'au nouveau coach, Quique Setien." Valverde a remporté deux titres de champion d'Espagne au cours de ses deux saisons et demie, mais n'a pas réussi à atteindre la finale de Ligue des Champions. Il quitte en laissant Barcelone co-leader de la Liga, avec le Real Madrid, à la différence de buts.