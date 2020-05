Le Bayern Munich et l'attaquant de Manchester City Leroy Sane sont d'accord sur le principe d'un transfert, mais la somme reste à négocier entre les deux clubs, affirme mercredi le média allemand Sport Bild.

Le Bayern, selon Sport Bild, aurait offert 40 millions d'euros pour l'international allemand de 24 ans, à qui il proposerait un contrat de cinq ans.

Jusqu'à récemment, une somme de 100 millions, voire plus, était évoquée pour ce jeune attaquant qui passe aussi pour l'une des futures grandes vedettes de l'équipe d'Allemagne, avec le Munichois Serge Gnabry.

Mais selon Bild, le Bayern a plusieurs arguments pour justifier son offre.

La crise du coronavirus a durablement affaibli le football économiquement, et les prix sur le marché des transferts vont s'en ressentir cet été.

Manchester City, qui a besoin de rentrées d'argent pour se conformer aux exigences du fair-play financier de l'UEFA, a le couteau sous la gorge, car Sané arrivera en fin de contrat en juin 2021 et pourrait alors partir sans aucune indemnité.

En outre, Sané s'est gravement blessé au genou en août dernier et n'a plus joué pour son club depuis maintenant neuf mois, ce qui laisse planer un doute sur sa capacité à revenir au plus vite au niveau qui était le sien lors de la saison 2018-2019.

Sané avait rejoint Manchester City en août 2016 pour 30 millions d'euros en provenance de Schalke 04.

