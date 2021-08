Le directeur sportif du PSG a jugé l'attitude du Real Madrid irrespectueuse, incorrecte et illégale.

Le Paris Saint-Germain a dit "non verbalement" à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, a expliqué mercredi le directeur sportif parisien Leonardo, ajoutant que l'offre d'environ 160 millions d'euros n'était "pas suffisante", et rappelant que le club souhaitait "garder" son joueur.

"Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat" qui arrive à échéance dans un an, a précisé le dirigeant brésilien à quelques médias dont l'AFP, jugeant le comportement du club espagnol "irrespectueux, incorrect et illégal".

Leonardo n'a toutefois pas écarté un départ de l'attaquant français. Si Kylian Mbappé "a envie de partir on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions", a lancé Leonardo. "Si un joueur a envie de partir, il va partir, le club, le projet, restent au dessus de tout le monde", a ajouté le dirigeant brésilien. Mais "on a tout fait" pour le convaincre de rester", a-t-il ajouté.

