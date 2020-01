Léon Mokuna est décédé mardi à l'âge de 91 ans. Lors de son arrivée à La Gantoise en 1957, il était devenu le premier joueur africain noir du championnat de Belgique.

Mokuna a aussi joué à Waregem et à Courtrai. Après sa carrière de joueur, il a été sélectionneur de l'équipe nationale du Congo.

Formé à l'AS Vita Club, Mokuna est arrivé en Europe en 1954, au Sporting Portugal, où il est resté trois ans avant de rejoindre La Gantoise.

En 1959, Mokuna, qui a rapidement obtenu la nationalité belge, est devenu le premier joueur noir à enfiler le maillot des Diables Rouges pour un match avec l'équipe nationale belge B. Il n'a jamais joué avec l'équipe A. Il était surnommé 'Trouet' en raison de la puissance de son tir. Son transfert avait été une réussite, Mokuna devenant une star du championnat.

Depuis 1989, Mokuna habitait de nouveau en Belgique. Récemment, il avait participé à la présentation du livre sur les 125 ans de l'Union belge de football. "Ce fut un honneur et un plaisir de vous avoir comme invité lors de la présentation du livre sur les 125 ans de l'histoire du football belge dans laquelle vous occupez une place de choix. Premier Africain dans la plus haute division belge", a écrit sur Instagram Stefan Van Loock, porte-parole de l'Union belge.

