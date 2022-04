Les matches aller des demi-finales de la Conference League se sont terminés jeudi par un partage 1-1 entre Leicester et l'AS Rome (1-1) et la victoire 3-2 de Feyenoord sur Marseille. Les matches retour devant désigner les participants à la finale le 25 mai à l'Arena Kombëtare de Tirana, en Albanie, sont programmés jeudi prochain.

A Leicester, Brendan Rodgers a apporté de nombreux changements par rapport à l'équipe ayant partagé à domicile contre Aston Villa (0-0). Néanmoins, Timothy Castagne, qui est sorti sur blessure (26e), et Youri Tielemans étaient titulaires dans le 4-3-3 de départ. En se débarrassant de Chris Smalling, Jamie Vardy a fait monter les décibels au King Power Stadium (2e). Castagne, qui a suivi l'exemple de son attaquant, n'a pas cadré sa reprise de la tête (4e). L'AS Rome éprouvait pas mal de difficultés quand sur un centre de la gauche de Nicola Lorenzo Zalewski, Pellegrini a trompé Kasper Schmeichel du gauche (16e, 0-1). Sur leur lancée, les Romains ont continué à presser haut avant que les Foxes ne lancent le sprint avant le repos

Après la pause, Leicester a endormi la défense romaine sur un corner de Marc Albrighton mais Ademola Lookman a loupé sa reprise de la tête (61e). L'attaquant nigérian a été plus chanceux en égalisant grâce à une déviation de Gianluca Mancini (67e, 1-1). Après cet autogoal, la rencontre n'a pas réservé de grandes émotions avec des Romains, qui ont laissé le ballon aux Foxes, qui n'ont pas été menaçants.

Au Kuip de Rotterdam, Marseille a connu un départ catastrophique face à Feyenoord, qui a exercé un pressing haut d'entrée. Les Néerlandais ont étouffé des Marseillais, qui s'en sont bien sortis sur une reprise du Louvaniste Cyriel Dessers (7e). Finalement, les Rotterdamois ont vu leur excellente entame récompensée par le néo-international nigérian, qui a ouvert la marque (18e, 1-0). D'une frappe d'instinct déviée par Valentin Rongier, Luis Sinisterra n'a pas arrangé les affaires de l'OM (20e, 2-0). Pourtant, suite à un long dégagement de Steve Mandanda, les Marseillais ont bien combiné et Bamba Dieng a réduit leur retard (28e, 2-1). L'orage était passé pour les Phocéens et sur un centre de la droite de Matteo Guendouzi repoussé par Marciano, Gerson a égalisé (40e, 2-2).

Dès la reprise, l'OM a pris un nouveau coup sur la tête, par Dessers, qui a profité d'une mauvaise passe en retrait de Duje Caleta-Car pour Mandanda (46e, 2-2). Marseille, qui a mis du temps à se réveiller, a frôlé l'égalisation à plusieurs reprises mais Dieng a été trop court sur un centre d'Amine Harit (78e) et Marciano a eu la main ferme sur une tentative de Dimitri Payet (90e). Quant à Mandanda, il a évité le break sur une frappe d'Alireza Jahanbakhsh (90e+2).

