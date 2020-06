Le match de 33e journée du championnat d'Angleterre de football, Leicester-Crystal Palace pourrait être reporté, a reconnu Richard Masters, le CEO de la Premier League mardi au Daily Mail. La rencontre est programmée samedi à 16h00 au King Power Stadium. Une flambée de cas de coronavirus dans la région empêchera la ville Leicester de se déconfiner aussi rapidement que le reste de l'Angleterre.

Richard Masters est confiant dans sa capacité à organiser les rencontres - que ce soit dans un lieu neutre ou reporté à une date ultérieure - mais a admis que la reprise de la saison n'était pas un problème aussi important que celui d'assurer le reste de la saison. La première division anglaise a disputé 27 des 92 matchs restants à son calendrier depuis la reprise du championnat à huis clos.

Masters a admis qu'il n'y avait aucune garantie que la saison 2019-20 puisse se conclure si le virus se développait de manière inattendue. "Il y a toujours cette possibilité, oui", a-t-il ajouté. "Nous sommes dépendants de l'évolution du virus et des décisions du gouvernement à ce sujet. Nous sommes prudemment optimistes et nous réagissons à ce qui s'est passé à Leicester".

"Si ce qui se passe à Leicester a un impact sur la capacité du club à organiser des matchs, que ce soit contre Crystal Palace ou plus tard, nous avons la possibilité d'organiser ces matchs ailleurs ou de les reporter jusqu'à ce qu'il soit possible de le faire en toute sécurité".

La ville du club où évoluent Youri Tielemans et Dennis Praet compte trois fois plus de cas que la ville anglaise qui vient juste après en nombre de cas. Pour enrayer la propagation du virus, tous les magasins non essentiels devront être fermés à partir de mardi, tandis que les écoles fermeront leurs portes à la plupart des élèves à partir de jeudi. Tous les déplacements vers, depuis et à l'intérieur de la ville de Leicester sont découragés, sauf les déplacements essentiels, tandis que les habitants sont priés de rester chez eux, sauf en cas d'absolue nécessité.

