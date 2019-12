Leicester s'est imposé 1-4 à Aston Villa dimanche dans le cadre de la 16e journée du championnat d'Angleterre de football. Youri Tielemans et Dennis Praet étaient titulaires avec les Foxes tandis que Bjorn Engels a remplacé Tyrone Mings rapidement chez les Villans (23e).

Jamie Vardy (20e, 0-1), Kelechi Iheanacho (41e, 0-2), Jonny Evans (49e, 1-3) et de nouveau l'inévitable Vardy (75e, 1-4) ont inscrit les buts des visiteurs. Auteur de l'assist sur ce dernier goal, Praet a cédé sa place (76e). Vardy a porté à 16 le nombre de ses roses cette saison en Premier League.

Au classement, Leicester (38 points) reste le premier poursuivant de Liverpool (46 points). Aston Villa (15 points) recule à la 17e place.

En Italie, Cagliari a arraché in extremis le partage à Sassuolo (2-2). Pourtant, Domenico Berardi (7e, 1-0) et Filip Djuricic (36e, 2-0) ont donné un bel avantage aux visités, qui ont raté un penalty par Berardi (66e). En seconde période, les Sardes, avec Radja Naiggolan captaine, ont mené à bien leur course poursuite via Joao Pedro (51e, 2-1) et Daniele Radatzu (90e, 2-2). Après la 15e journée, Cagliari est 4e (29 pts) et Sassuolo 14e (15 pts).

En France, Reims, avec Thomas Foket pendant toute la rencontre, continue de jouer des vilains tours aux grosses écuries de Ligue 1. Cette fois, c'est Saint-Etienne qui en a fait les frais. Alors qu'ils avaient l'occasion de s'installer dans le top 5, les Verts ont été battus par des Rémois impeccables de détermination (3-1). Remi Oudin (11e, 1-0), Boulaye Dia (67e, 2-1) et Moussa Doumbia (90e+2, 3-1) ont mis fin à une série de cinq matchs sans victoire de Reims. Après 17 journées, les Champenois se hissent à la 8e place (24 points) juste derrière Saint-Etienne (25 points), qui avaient égalisé temporairement par Romain Hamouna (59e, 1-1)

En Allemagne, Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete ont joué toute la rencontre avec Cologne lors de la défaite à l'Union Berlin (2-0). Auteur d'un doublé, Sebastian Andersson (33e, 50e) a permis à l'équipe de la capitale de se hisser en 10e position (19 points). Cologne reste 17e et avant-dernier (8 points).

Aux Pays-Bas, Waalwijk s'est incliné à domicile face à Heerenveen (1-3). Chez les vaincus, Hannes Delcroix a joué toute la rencontre, Anas Tahiri est monté au jeu (63e) et Lennerd Daneels est resté sur le banc. Après 16 journées, Heerenveen est 5e (27 pts) et Waalwijk reste calé à la dernière place (8 pts).

En Espagne, la Real Sociedad, avec Adnan Januzaj, est venue faire match nul à Valladolid (0-0). Après 16 journées, le club basque est toujours européen (5e, 26 points). Valladolid stagne en 14e position (18 pts).