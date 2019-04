L'emblématique capitaine du Celtic Glasgow Billy McNeill est décédé lundi à l'âge de 79 ans. Le club écossais l'a annoncé lundi par voie de communiqué.

Joueur des 'Bhoys' pendant 18 saisons entre 1957 et 1975, le robuste défenseur a ensuite été entraîneur de son équipe de coeur à deux reprises, d'abord entre 1978 et 1983 puis entre 1987 et 1991. Il a fait partie intégrante des 'Lisbon Lions', équipe historique du Celtic qui a remporté la Coupe des clubs champions en 1966-1967, devenant le premier club britannique à remporter la principale compétition continentale.

McNeill a comptabilisé pas moins de 790 apparitions (34 buts) en compétitions officielles pour les 'Hoops', toutes en tant que titulaire. "Quand McNeill était prêt, il jouait. C'était aussi simple que ça", peut-on lire dans le communiqué du Celtic.

Surnommé 'Cesar', McNeill a remporté, outre son sacre européen, 9 titres de champion, 7 Coupes et 6 Coupes de la Ligue. En tant qu'entraîneur, il a ajouté 4 championnats, 3 Coupes et 1 Coupe de la Ligue à son palmarès.

Il aura aussi officié sur le banc des équipes anglaises de Manchester City (1983-1986) et d'Aston Villa (1986-1987).