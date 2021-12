En décembre, le club champion de Russie a organisé deux actions pour favoriser l'adoption de ces animaux dans les refuges.

Sept fois champion de Russie dont trois fois sur les trois dernières saisons, le Zénith Saint-Pétersbourg s'investit aussi à côté du terrain pour favoriser l'adoption des animaux dans les refuges.

Au début du mois, avant la rencontre à domicile contre Rostov, les joueurs bleu-blanc-azur étaient montés sur la pelouse en tenant un chien dans leurs bras dans le cadre de l'opération "Les chiens sont mieux à la maison". Pour aider les personnes intéressées à choisir leur nouveau compagnon poilu, l'écran géant de la Gazprom Arena (où les Diables rouges avaient perdu contre la France en demi-finale du mondial et joué deux match de poule de l'Euro contre la Russie et la Finlande) affichait d'ailleurs la photo et une petite description de tous les chiens présentés.

Cette fois, les joueurs du champion de Russie ont mis à l'honneur les félins en prenant la pose avec eux pour une vidéo. Chaque chat est associé à un QR code qui redirige vers le site du refuge Novy Dom.

Comme on peut le voir, certains sont plus à l'aise que d'autres avec les félins.

Sept fois champion de Russie dont trois fois sur les trois dernières saisons, le Zénith Saint-Pétersbourg s'investit aussi à côté du terrain pour favoriser l'adoption des animaux dans les refuges. Au début du mois, avant la rencontre à domicile contre Rostov, les joueurs bleu-blanc-azur étaient montés sur la pelouse en tenant un chien dans leurs bras dans le cadre de l'opération "Les chiens sont mieux à la maison". Pour aider les personnes intéressées à choisir leur nouveau compagnon poilu, l'écran géant de la Gazprom Arena (où les Diables rouges avaient perdu contre la France en demi-finale du mondial et joué deux match de poule de l'Euro contre la Russie et la Finlande) affichait d'ailleurs la photo et une petite description de tous les chiens présentés.Cette fois, les joueurs du champion de Russie ont mis à l'honneur les félins en prenant la pose avec eux pour une vidéo. Chaque chat est associé à un QR code qui redirige vers le site du refuge Novy Dom.Comme on peut le voir, certains sont plus à l'aise que d'autres avec les félins.