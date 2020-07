Au bout du suspense, le club historique reste au sein de l'élite qu'il n'a plus quittée depuis 1981.

Le Werder Brême a conservé sa place en Bundesliga lundi soir. Il est allé partager l'enjeu 2-2 sur la pelouse de Heidenheim en match retour du barrage relégation/maintien. Les deux équipes n'avaient pas non plus réussi à se départager au match aller à Brême (0-0), la semaine dernière.

Brême, quadruple champion d'Allemagne, avait terminé à la 17e place du championnat et évité la culbute directe en 2e division de justesse lors de la dernière journée de championnat. Heidenheim espérait rejoindre pour la première fois de son histoire la 1re Bundesliga après sa 3e place en 2e division.

Dans les barrages disputés entre club de D1 et D2 pour la montée/maintien en D1, les clubs de l'élite en sont désormais à 16 victoires contre 6 en faveur des clubs de l'antichambre.

Le Werder est le club qui compte le plus grand nombre de matchs de Bundesliga de l'histoire (1900), ayant passé toutes les saisons, à l'exception de celle de 1980/1981, au sommet du football allemand.

