Le VfB Stuttgart a été tenu en échec 2-2 jeudi sur sa pelouse par l'Union Berlin, en match aller de barrage de montée/descente entre la première et la deuxième division du championnat d'Allemagne de football.

Stuttgart a mené à deux reprises au score via Christian Gentner (42e) et Mario Gomez (51e). Suleiman Abdullahi (43e) et Marvin Friedrich (68e) ont ramené les Berlinois à chaque fois à égalité.

Stuttgart, 16e de Bundesliga, essaiera de sauver sa place dans l'élite lundi au match retour à Berlin, contre l'Union, qui a terminé 3e de D2.