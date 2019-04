L'Ajax Amsterdam s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire 1-2 sur le terrain de la Juventus lors du match retour des quarts de finale mardi soir à Turin. Les Ajacides n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 1997.

L'Ajax Amsterdam s'est imposé sur la pelouse de la Juventus pour poursuivre son parcours de rêve. Contrainte au partage il y a six jours à Amsterdam, la Juventus se montrait très présente dans son début de match face à l'Ajax mais ne parvenait pas à mettre Onana à contribution. La délivrance venait finalement de la tête de Cristiano Ronaldo qui donnait l'avance aux Bianconeri sur corner (28e). L'avance turinoise était seulement de courte durée car Van de Beek réduisait la marque six minutes plus tard (34e).

La deuxième période était clairement à l'avantage des Ajacides et Szczesny devait s'employer à plusieurs reprises pour maintenir la Juventus dans le match. Le but de l'Ajax tombait finalement sur corner via un coup de tête de Matthijs De Ligt et qui offrait virtuellement la qualification aux Néerlandais.

La Juventus était à la rue et ne passait pas loin de la correction mais le but de Ziyech était annulé par le VAR pour une position de hors-jeu mais le score ne bougeait plus et les joueurs de l'Ajax pouvaient jubiler.

En demi-finale, les Ajacides rencontreront le vainqueur du match de ce soir, Manchester City - Tottenham (0-1, au match aller)