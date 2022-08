La star portugaise, qui a disputé ses premières minutes ce dimanche lors d'un amical contre le Rayo Vallecano, est retournée directement chez elle après son remplacement à la mi-temps. Ce qui n'a pas vraiment plus au nouvel entraîneur néerlandais de Manchester United.

Cristiano Ronaldo a disputé ses premières minutes de jeu de la saison sous les ordres de son nouvel entraîneur Erik ten Hag, ce dimanche. Il a été remplacé à la mi-temps et a décidé de rentrer chez lui pendant la seconde moitié du match.

Selon Ten Hag, le Portugais n'est pas le seul joueur à avoir quitté Old Trafford prématurément. Ronaldo a également fait l'impasse sur une tournée en Asie et en Australie avec Manchester United. "Mais cela était dû à des circonstances personnelles dans la sphère privée", avait prétendu ten Hag.

L'entraîneur néerlandais venu de l'Ajax ne comprend pas pourquoi Cristiano Ronaldo et certains autres joueurs n'ont pas assisté à l'ensemble du match amical de Manchester United contre le Rayo Vallecano. "C'est inacceptable. Pour tout le monde. Je leur dis alors que c'est inacceptable. Que nous sommes une équipe, un groupe. Et qu'il faut rester jusqu'au bout", a-t-il déclaré devant la caméra de Viaplay.

Selon de nombreux médias anglais, Ronaldo, 37 ans, aimerait forcer un départ d'Old Trafford. Mais Erik ten Hag préfèrerait ne pas le perdre. De plus, peu de clubs dans le monde sont vraiment en mesure de se payer la superstar portugaise.

Manchester United disputera ce dimanche sa première rencontre de la nouvelle saison de Premier League . Ce sera à domicile contre le Brighton & Hove Albion de Leandro Trossard et Deniz Undav.

