Le tirage de la Ligue des Champions aurait fuité...

Un document provenant d'un officiel de l'UEFA, comprenant les tirages du prochain tour de la Ligue des Champions, aurait été dévoilé. On peut y voir les différents matchs qui pourraient avoir lieu.

Ce document aurait été diffusé sur Twitter, quelques instants avant d'être supprimé, par le principal intéressé. C'est un internaute qui dévoile cette information via Twitter.

On peut y découvrir les affrontements suivants : Liverpool - Ajax Amsterdam, Juventus - Porto, Manchester United - Tottenham et Barcelone - Manchester City.

Le tirage qui se déroulera sur les coups de midi nous dira si cette fuite se vérifiera.

UCL director posted this on social media by accident seconds before deleting.



Spurs vs United will be interesting😁#ucl #ucldraw #coys #lfc #mufc #mcfc pic.twitter.com/7QlIlQdkVY