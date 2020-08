L'attaquant congolais Jackson Muleka passe du Tout Puissant Mazembe au Standard de Liège. Le transfert a été annoncé mercredi par le club congolais, qui précise que le joueur s'est engagé pour quatre ans (avec option) avec les Rouches.

Jackson Muleka (20 ans), produit de l'école des jeunes du TP Mazembe, a terminé meilleur buteur des deux dernières éditions du championnat congolais. Il est aussi le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine avec 7 buts en 10 matches.

Jackson Muleka, dont le nom circulait à Lille et à Lens, doit régler plusieurs formalités administratives avant de passer sa visite médicale en bord de Meuse.

"Le TP Mazembe ne peut que souhaiter à Jackson le meilleur dans une aventure européenne qu'il souhaitait. S'il travaille et poursuit sa progression, elle sera assurément couronnée de succès. Le contrat est de quatre ans avec une année de plus en option".

