Le Standard et le Borussia Dortmund se sont quittés sur un nul blanc, mardi, au terme d'un match amical joué lors de leur stage à Marbella.

Ancien joueur du Standard, Axel Witsel a joué la première mi-temps pour Dortmund. Thorgan Hazard est resté sur le banc.

Witsel avait manqué la fin de l'année en raison d'une blessure au visage. Il portait d'ailleurs un masque de protection mardi.

Les Rouches joueront un second match amical vendredi contre le PEC Zwolle.

Charleroi bat Cologne

Plus tôt dans la journée, le Sporting Charleroi a battu Cologne 1-2 à Benidorm. Le duo iranien de Charleroi a une nouvelle fois été décisif: Gholizadeh a ouvert le score à la 21e minute, Rezaei a doublé la mise en début de seconde période (52e). Lemperle a réduit l'écart pour le club allemand (68e). Birger Verstraete a joué la première mi-temps pour Cologne.

Dans la foulée, Cologne a rencontré un autre club belge, Malines, en faisant tourner son effectif. La rencontre s'est achevée sur un score de parité (2-2). Swinkels (32e) et Togui (60e) ont par deux fois donné l'avantage aux Malinois. Uth (58e) et Shkiri (75e) ont égalisé.

A Murcie, Saint-Trond s'est imposé 0-1 face à Schalke, où Benito Raman a joué la seconde période. Suzuki a inscrit l'unique but de la rencontre à la 28e minute.

