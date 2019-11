Le président du Standard de Liège, Bruno Venanzi, a inauguré mercredi le nouveau bureau permanent du club de football à Shanghai. L'ouverture de cette nouvelle antenne dans l'Empire du Milieu a été officialisée à l'occasion de la mission économique princière actuellement en cours, en présence du vice-président wallon Willy Borsus.

Le but de cette nouvelle implantation asiatique est d'accélérer la détection et la formation des jeunes pousses prometteuses du ballon rond chinoises, afin qu'elles puissent éventuellement venir se former en bord de Meuse. Le Standard est le premier club belge à s'intéresser officiellement à la Chine et surtout à s'y installer.

Fort de près d'un milliard et demi d'habitants, le pays a marqué le football comme objectif national depuis quelques temps. Le championnat regorge de footballeurs passés par le top niveau européen. Parmi eux plusieurs Diables et ex-Diables Rouges foulent ou ont foulé les pelouses chinoises (arrivé en janvier 2017 Axel Witsel est rentré à l'été 2018 au Borussia Dortmund, Yannick Carrasco joue au Dalian Yifang depuis mars 2018, Marouane Fellaini a rejoint Shandong Luneng Taishan en février dernier juste après Mousa Dembélé engagé en janvier par le Guangzhou R&F). Le président Xi Jinping ambitionne d'organiser la Coupe du monde en Chine à moyen terme. Avec une popularité grandissante, le marché peut également offrir des retombées intéressantes en termes de sponsoring.