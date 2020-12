Le Standard a bouclé sa campagne européenne par un partage 2-2 pour l'honneur face à Benfica jeudi soir à Sclessin dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l'Europa League.

Les verdicts dans le groupe D étaient déjà connus avant le coup d'envoi: Benfica et les Glasgow Rangers étaient déjà qualifiés pour les 16e de finale et le Standard et Poznan étaient éliminés.

Devant se passer de Noé Dussenne, suspendu, et de Selim Amallah, Duje Cop et Maxime Lestienne, blessés, l'entraîneur liégeois Philippe Montanier optait pour un 4-4-2 avec Arnaud Bodart dans le but, une défense centrale composée de Kostas Laifis et Merveille Bokadi et de Nicolas Gavory et Laurent Jans sur les flancs. L'entrejeu, inédit, était composé d'Eden Shamir, Nicolas Raskin, Samuel Bastien et Gojko Cimirot, tandis que Michel-Ange Balikwisha et Abdoul-Fessal Tapsoba étaient alignés en attaque.

En face, Jan Vertonghen était aligné en défense centrale avec le brassard de capitaine autour du bras, tandis que Mile Svilar prenait place sur le banc.

Alors que Benfica se créait les premières occasions de la rencontre - Waldschmidt (5e), Taarabt (7e) et Everton (10e) alertaient Bodart en l'espace de quelques minutes -, ce fut le Standard qui trouva le premier le chemin des filets à la 12e minute. Jans centrait parfaitement pour Raskin, qui trompait Helton de la tête, marquant au passage son premier but en Coupe d'Europe.

Les Aigles répliquaient quatre minutes plus tard. Taarabt s'infiltrait dans la défense liégeoise et centrait pour Everton, qui égalisait d'une tête piquée (16e). Les débats s'équilibraient par la suite, sans qu'aucun gardien n'ait plus à se retourner au cours de la première période qui se terminait sur le score de 1-1.

Montanier procédait à ses deux premiers changements à la 59e, remplaçant Balikwisha par Muleka et Shamir par Fai. Dans la minute qui suivait, Fai cédait le ballon à Tapsoba, qui fit 2-1 d'une superbe frappe lointaine.

Comme lors du premier acte, les Aigles ne tardaient pas à égaliser, cette fois sur un penalty accordé pour une faute légère de Laifis sur Pizzi, à peine monté au jeu. Celui-ci se fit justice en trompant Bodart à contre-pied (67e).

Le score ne bougeait plus en fin de rencontre. Pizzi fut bien près d'offrir la victoire aux Portugais, mais son envoi touchait la transversale dans les arrêts de jeu.

Dans l'autre match du groupe, les Glasgow Rangers sont allés s'imposer 0-2 à Poznan. Les Écossais terminent à la 1re place avec 14 points, devant Benfica (13). Le Standard finit 3e avec 4 unités, devant Poznan, dernier avec 3 points.

