Pour son 250e match sur la scène européenne, le Standard s'est incliné 0-2 devant les Écossais des Rangers jeudi lors de la première journée du groupe D de l'Europa League.

En Europe, le Standard n'avait plus perdu à Sclessin depuis quinze matches et un revers 0-3 contre Feyenoord en décembre 2014. Les Rangers de Steven Gerrard ont marqué sur penalty via James Tavernier (19e) avant que Kemar Roofe, ancien du RSC Anderlecht, ne vienne faire 0-2 d'un tir lointain (90e+3).

