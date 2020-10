Pour son 250e match sur la scène européenne, le Standard s'est incliné 0-2 devant les Écossais des Rangers jeudi lors de la première journée du groupe D de l'Europa League.

Après un partage de bonne facture contre le Club de Bruges, Philippe Montanier devait composer avec les absences de Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Moussa Sissako, positifs au coronavirus. C'est donc avec Merveille Bokadi dans l'axe d'une défense à cinq et avec un milieu composé de Gojko Cimirot et Samuel Bastien que le Standard entamait la partie.

Alors que le début de match n'était pas emballant, le Standard, pour sa première dans son maillot noir aux teintes dorées, a concédé un penalty à la suite d'une faute de main de Noë Dussenne. James Tavernier, capitaine des 'Teddy Bears', n'a pas manqué de le convertir (0-1, 19e). Dans la foulée, Ianis Hagi, ancien pensionnaire de Genk, a vu sa frappe lointaine du coup de pied passer de peu à côté de la cage liégeoise (21e).

Cinq minutes plus tard, l'international roumain aurait pu (dû?) se faire exclure pour une vilaine semelle sur la cheville de Nicolas Gavory. L'arbitre, orphelin du VAR en Europa League, ne lui a présenté que le jaune (26e) Quelque peu piqué au vif, le Standard a pris à son compte le dernier quart d'heure, entamé par une tête sur la transversale de Jackson Muleka (29e). Les 3.139 supporters des 'Rouches' présents jeudi à Sclessin ont malgré tout donné de la voix mais Muleka, sur un service de Maxime Lestienne, envoyait une nouvelle tentative sur le cadre (45e+4).

Le Standard, avec Obbi Oularé à la place de Muleka pour débuter le second acte, est resté dans la rencontre grâce à deux arrêts de Bodart devant Morelos (47e, 60e). Sous une pluie diluvienne, le Standard a tenté à plusieurs reprises mais la connexion entre Lestienne et Oularé n'a pas fonctionné. Sur un terrain détrempé, où de nombreuses passes étaient ralenties voire impossibles, les entrées successives de Mehdi Carcela, Duje Cop et Felipe Avenatti n'ont pas eu l'impact offensif escompté. Alors qu'on se dirigeait vers l'issue du match, Kemar Roofe, monté au jeu, a crucifié Bodart d'un lob lointain (0-2, 90e+3).

L'autre duel du groupe D a vu Benfica s'imposer (2-4) chez les Polonais du Lech Poznan, tombeurs de Charleroi en barrages. Les Liégeois se rendront d'ailleurs à Lisbonne jeudi prochain (21h). Mais avant, ils devront tenter de s'accrocher au wagon de tête en championnat lors d'un déplacement à Saint-Trond dimanche (18h15). (SPF, GEN, YDC, DAC, fr)

